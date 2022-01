Inter, ahí está la idea principal: espectáculo Kaiseido | primera página

Atacante para Simon Inzaghi. En la última semana del mercado de fichajes, el Inter podría moverse en busca de refuerzos para su técnico, que corre el riesgo de despedir a Joaquín Correa por más de un mes. prioridad como se dijo calciomercato.com, está siendo Llegar a un acuerdo con el Eintracht Frankfurt para traer inmediatamente a Philippe Costek a Italia, pero no se debe excluir a los recién llegados en el departamento ofensivo. Zhang fue claro, no hay dinero para un quinto delantero, Por eso Marotta debe ser creativo, encontrar un perfil low cost que pueda complacer a todos, al club y al cuerpo técnico.

ideas- Entre las opciones a evaluar Que responde al nombre de Felipe Caicedo expuesto estos días. El delantero ecuatoriano llegó el pasado verano al Génova procedente de la Lazio por dos millones de euros, y marcó un solo gol en 276 minutos bajo la dirección del Interna, repartidos en 9 partidos. En parte por lesiones, en parte por razones tácticas, su presupuesto no ha estado a la altura de las expectativas, tanto que el Rossoblo baraja la posibilidad de venderlo antes del 31 de enero para salvar su rico sueldo, en torno a los 2 millones de euros. Kaisedou volverá con gusto a los brazos de su exentrenador Inzaghi, pero esa no es la única idea. Ojo con Salcedo, delantero de 20 años propiedad de los nerazzurri y no utilizado por Thiago Motta en La Spezia. Sería una solución rápida y asequible.