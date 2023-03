Instagram, consejos para evitar que tu cuenta sea hackeada

Obviamente, todos han notado actividad sospechosa en su cuenta de Instagram: así es cómo evitar ser atacado por piratas informáticos.

Desafortunadamente, a menudo sucede que los perfiles sociales son pirateados, y no solo les sucede a los usuarios de Instagram con miles de usuarios. seguidores. Si quieres mantener segura tu cuenta de Instagram, debes seguir estos pasos, son sencillos pero necesarios para evitar violaciones graves a tu privacidad.

No solo los hackers están accediendo a los perfiles de famosos instagramers, sino que cualquiera de nosotros puede ser un objetivo útil para obtener información o datos sensibles, y según la Comercializador digital Jonathan SimonDirector de Marketing y Comunicaciones de la Telfer School of Management de la Universidad de Ottawa, i Los estafadores buscan principalmente números de tarjetas de crédito, direcciones y PIN, Usuarios visiblemente desprevenidos. Sin embargo, es posible proteger la cuenta.

En primer lugar, siempre debemos elegir una contraseña solo para Instagram, que no usamos para correos electrónicos, cuentas y otras redes sociales y es una contraseña segura. Además, también es necesario activar el llamado Autenticación de dos factores, Es decir, que te pide que ingreses un código desde una aplicación como Autenticador de Google o una cadena alfanumérica, enviada por SMS.

Si no has activado el certificado de dos factores, puedes hacerlo accediendo a tu configuración página de instagram en el área Privacidad y seguridad. soi Puede, siempre en esta sección, verificar las actividades de acceso y, por lo tanto, los dispositivos con los que parece haber contactado recientemente, pero no solo: descubramos qué hacer para evitar que nuestro perfil de Instagram sea pirateado.

Consejos para evitar que tu perfil social sea atacado por hackers

Recuerda activar el autoguardado para que si tu cuenta es borrada o hackeada, puedas restaurar tus fotos gracias a esta función. Para ello tienes que seleccionar la opción Guardar imágenes – publicaciones originales.

Para comprender si alguien está tratando de ingresar a su cuenta violando su privacidad, primero debe prestar atención a los correos electrónicos de Instagram. Si se le notifica que su contraseña ha sido actualizada pero no la cambió usted mismo, Inmediatamente preste atención a ingresar a la cuenta para verificar que todo esté en orden. entonces Si observa historias o fotos que no ha publicado, Debe bloquear inmediatamente el acceso de piratas informáticos a su cuenta Cambiando de repente la contraseña.

Si ya no puede acceder a Instagram y ya no puede cambiar su contraseña, eso significa que lo es, a pesar de tomar todas estas precauciones. Cambiaron tu información de contacto y se quedó contigo Siga las instrucciones en ayuda.instagram.com.