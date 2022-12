Insomnio: Aquí están las 7 mejores curas para Navidad y más allá, las noches inquietas siempre

El insomnio es un problema que sufren muchos italianos.

Pero durante las vacaciones son los tiempos cambiar Y el insomnio definitivamente puede empeorar. Durante las vacaciones solo llega tarde y listo bullicio Incluso muchos italianos tienen el hábito del insomnio. No sufras de este trastorno. Si te acuestas demasiado tarde, dormir puede convertirse en un problema.

pero tambien come Demasiada comida y comer demasiado puede alterar la digestión. Así, provocará insomnio incluso a quienes no suelen padecer este problema. Si tiene noches de insomnio durante las vacaciones, es natural sentirse abrumado por la euforia. Pero el peligro entonces radica en dormir muy poco y no recargar las energías.

Estás durmiendo mal, pero existen tratamientos efectivos

Fiestas y cenas de Navidad y Año Nuevo Pueden llevarnos a descuidar nuestra salud y dormir muy poco. sEntonces, ya sea que el insomnio acompañe a la persona durante mucho tiempo o que el insomnio sea temporal y causado por celebraciones, existen remedios excepcionales para evitar esta desagradable enfermedad. En primer lugar, debe tener mucho cuidado con las comidas y bebidas emocionantes.

Ciertamente, el café no debe tomarse por la tarde sino solo por la mañana. Incluso los platos fritos deben ser muy limitados porque freír requiere mucho para digerir Por lo tanto, no hay escapatoria para pasar una noche en la que se duerme mal. Pero no solo se debe evitar el café, el alcohol y el té también conducen a la falta de sueño.

Alimentos buenos y malos y hábitos importantes

Claro, hay algunos alimentos que son muy recomendables. De hecho, el té de hierbas es muy recomendable. De hecho, el té de hierbas relajante te ayuda a conciliar el sueño sin necesidad de pastillas para dormir, por lo que definitivamente es alternativa natural Muy útil y definitivamente necesario.

Otra cosa absolutamente recomendable es tomar un respiro Lento y diafragma cuando estás en la cama. De hecho, si tan pronto como se queda dormido se da cuenta de que tiene dificultades para conciliar el sueño, la respiración lenta y la respiración diafragmática pueden ser muy útiles. De hecho, la respiración diafragmática, también llamada respiración “del vientre”, ayuda naturalmente a relajar el cuerpo y la mente.

La respiración y el entorno adecuado para dormir.

De hecho, si tienes problemas para dormir, la respiración diafragmática es un muy buen truco para permitir que nuestro cuerpo se relaje. Utilizar aquellas sustancias que son producidas por el cerebro. Lo cual le ayuda de forma natural en la etapa del sueño.

Pero el truco realmente perfecto es no dormir en una habitación demasiado caliente, demasiado fría o con luces artificiales. Es muy importante que la habitación esté oscura y si hay luz azul para alguien que esté trabajando en la computadora Ciertamente no nos ayudará a conciliar el sueño, por lo que el entorno en el que dormimos ciertamente juega un papel decisivo.