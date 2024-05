Infracciones de conducción: el automovilista ya no utiliza estos dispositivos obligatorios al conducir Los datos de la investigación son escalofriantes

El Código de Circulación es quizás uno de los organismos reguladores que sufre no sólo más protestas, sino también más maldiciones: es realmente odiado por un número grande y creciente de personas. ¿sin embargo?

Lo que todos deberían entender es que yo soy…símbolo de la carreteraCiertamente no se originó como un conjunto de leyes punitivas, que en todo caso son enteramente nuestras. defensa: ¿Comprensible, quizás difícil?

Eso parece, al menos no sólo para saber el número de sus especies. violaciones, En todo momento, todos los días, en todas las ciudades: pero también Estadísticas Ey Informes Que se trata de movilidad.

De hecho, conducir es cada día más difícil, y esto ciertamente no es culpa de los coches: al contrario, hoy tenemos la suerte de poder encontrarnos rodeados de superdeportivos. Alto rendimiento y seguro, cómodo.

Equipado con mil o más dispositivos que nos ayudan en muchas ocasiones a mejorar los estándares de seguridad y calidad de conducción. ‘Comunica’ Incluso con nosotros, nos alerta.

Errores increíbles en el coche: no los cometas

Si corremos riesgo de derrapar, de quedarnos dormidos, si hay desaceleraciones o si los neumáticos están pinchados: es incontable el Ocasiones Donde el coche nos salva. ¿Qué pasa con nosotros? Respondemos con acciones que no sólo son inconsistentes con Leyes principales, No sólo ponen en riesgo nuestras vidas y las de otros, sino que también representan violaciones de algunos de los “procedimientos” más obvios, necesarios y útiles cuando Ven a bordo. ¿por ejemplo?

Estadísticas y análisis recientes cuentan una historia real Un aumento de las violaciones, unaUn volante que casi ningún conductor ve, o en definitiva casi nadie utiliza Dispositivos obligatoriosMuy necesario a la hora de conducir. Los datos dan miedo: ¿qué no se utiliza más que otra cosa?

Dispositivos del coche, y no utilizarlos supone un grave peligro

Empecemos por las acciones: indicadores de tendencia y señal, Útil para cambiar de carril, girar y adelantar, olvidado, según estimaciones recientes, alrededor dePara el 50,9 por ciento dY situaciones, incluidas las maniobras de retorno y aquellas entrar o salir de carreteras, Acantilados y cosas así.

De ahí el verdor absoluto, utilice cinturón de seguridad Que todavía no se utiliza hoy en día: aunque es bajo entre los conductores (alrededor del diez por ciento de los casos), es alto para la parte trasera del coche, y equivale a más de 72 por ciento. Este es un gran error. Por no hablar de aquellos que no utilizan los sistemas. Bloqueo para niños.