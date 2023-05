Informe Semifinal de Cards of Friends 6 de mayo: ¿Quiénes son los finalistas?

el Los finalistas de Amici 22 son Angelina, Mattia, Isobel Wax. Eliminado en semifinales Bailarina Maddalena y cantante Aaron. Aquí están las boletas de calificaciones, ironía como siempre, para las semifinales de Amichi 22.

Magdalena: ¿Qué más se suponía que iba a hacer la votación? Se mostró digno de la final a cada paso, pero su exclusión fue inevitable. Los demás competidores son muy fuertes y hay muy pocas plazas para el último semestre del programa. pecado.

Isobel: Clasificación estratosférica. Es el último desde el día cero. Desde que se unió a Amici, tenía claro que su lugar estaba allí para levantar el trofeo a la mejor bailarina de la historia. Sensual, comunicativo, sutil, pero también una explosión de energía: prácticamente un menú mediterráneo. Insustituible.

Angelina: La voz de Ariston. Dale un escenario y se convierte en armonía, energía y un susurro, pero también peludo cuando sea necesario. Es comedida y no tiene nada que ver con el apellido: nació para cantar. gracias.

Mattia: el sonido de mano a la cabeza, mano al cinturón. Confunde y choca. Claro, el estilo es siempre el mismo, pero es como un campeón mundial. No se merece la final de inmediato, pero en los últimos episodios ha dado un paso adelante que ni siquiera Rossini podría haber imaginado. Equitación.

Cera: doble voto. El giro de la crema en «En and Xanax» no justifica su versión completamente hueca de Bersanity que hace que esta canción sea tan única. Desafortunadamente, el tema del autoajuste es cada vez más frecuente, por lo que está poco desarrollado y, por lo tanto, no hablaré de él. Quizás las interpretaciones estén un poco influenciadas por los sentimientos de la velada. disminuye

Aaron: ¡Vota!, mi sobrina dice que gritas mucho.. Y aunque solo tiene ocho años, tiene razón. En el episodio final, sin embargo, logra organizarse un poco más. Esta vez será la pasión, serán las ganas de llegar a la final, serán las muchas canciones cantadas una tras otra: Desafortunadamente, Aaron dispara un poco alto. Y hasta lo hizo con Stadio. ultrasonido.

¿A quién quería en la final?: Madalena, Megan, Samu y Federica sin duda.