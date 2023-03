Informe meteorológico – Europa occidental Hace dos meses climático, temperaturas inusuales y tormentas como si fuera verano. Escarcha y nieve más bien en los sectores norte «3B Meteo

tiempo de leer

1 minuto 37 segundos

Clima: calor anormal y fuertes tormentas eléctricas en Europa occidental, frío y nevadas retrasadas en el norte

mientras El norte de Europa sigue experimentando un frío anormal y nevadas últimamentec flujoTorrentes de hielo del Polo Norte después estratificado A finales de febrero, el espolón recaló en latitudes bajas del Atlántico respuesta subtropical prominente. Las corrientes cálidas y húmedas de la matriz del Caribe se movieron hacia Europa occidental Ola de calor anormal Es casi sin precedentes en marzo. En España Se alcanzaron picos el lunes. 33 grados centígrados en la Comunidad Valenciana32°C en la propia Valencia y 30°C repartidos en Andalucía, por lo que Las playas fueron literalmente asaltadas.. simultáneamente y con precisión por esta disparidad Con el calor húmedo del trópico Un frente de tormenta masivo golpeó a Francia y Alemania. línea de tiempo comprimida ed Se extendía a lo largo de 1.000 km. Con una asombrosa cantidad de Iluminacióndifícilmente 200 mil. Muchos de estos núcleos de tormentas se habían convertido en células gigantes y no faltaban. Granizadas excepcionales con Gránulos de hasta 5 cm de ancho, tal como podría ocurrir en el día de finales de junio o julio. Como lo mencionaron los dioses tornado Aunque no particularmente activo.

La temporada de huracanes ha comenzado en Francia, y este tornado se registró a última hora de esta tarde en el centro de Francia @empleado #tornado https://t.co/xvIoisY0yE – El tiempo Nick Nick (@NickJF75) 9 de marzo de 2023