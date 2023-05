Infamous Island 2023 Corinne Cleary fue eliminada del episodio del 29 de mayo

En el popular episodio de Island 2023, que se emitió el lunes 29 de mayo, Corinne Cleary fue eliminada. Perdió el desafío de la transmisión por televisión contra Nathalie Caldonzzo, Luca Vetroni, Pamela Camassa y Marco Mazzoli y se negó a quedarse como último recurso.

El lunes 29 de mayo Canale5 emitió el séptimo capítulo de la serieLa famosa Isla 2023. La isla de Sant’Elena, hogar de los náufragos Gian Maria Sainato y Helena Prestes, ha sido cerrada. Después de ganar una prueba, los dos competidores regresaron al juego en Playa Fantasma. mientras Corinne Cleary Fue eliminada y perdió el desafío de la transmisión por televisión contra Nathalie Caldonazzo, Luca Vetroni, Pamela Camassa y Marco Mazzoli.

Quién fue eliminado del episodio del 29 de mayo de Isola dei Famosi

Los náufragos de Playa Fantasma, que se han retado en televisión, son Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Pamela Camassa y Marco Mazzoli. Corinne Cleary era una mística. Estos son los porcentajes, la pregunta que respondieron los espectadores fue «¿A quién quieres salvar?»:

Marco Mazzoli, 54%;

Pamela Camassa, 21%;

Nathalie Caldonnazzo 10%;

Luca Vetron 8%;

Corinne Cleary 7%.

Cuando a Corinne Cleary se le dio la oportunidad de quedarse en Last Resort, dijo que no tenía ganas. Por favor regrese a Italia: «No podría dar nada más, gracias, fue una gran experiencia, pero me voy a casa».

Hilary Blasi Mazzoli y Le Cicero increpan: «Vivir abrazados y luego contarse el uno al otro»

Lo que pasó en el séptimo episodio de la famosa isla 2023

En el séptimo episodio del programa Isla de los Famosos 2023, transmitido el lunes 29 de mayo, Ilari Blasi junto a Vladimir Luxuria y Enrico Papi fueron testigos de los desafíos y comparaciones de los náufragos. Tras un acalorado encuentro, Helena Prestes luchó contra Pamela Camassa, Alessandra Drusian y Cristina Scoccia y se ganó el derecho a volver al partido con Gian Maria Signato. La isla de Sant’Elena está cerrada para siempre. Ilary Blasey parecía impaciente con los benefactores de los marginados y reprendió a quienes discutieron durante el transcurso de la semana y luego intercambiaron afectuosos abrazos. Cristina Scoccia recibió una carta de su madre. Luego estallaron los enfrentamientos entre Nathalie Caldonazu y Andrea Le Cicero, quienes no se destrozaron vivas, esquivando feroces insultos. Finalmente, Marco Mazzoli recibió una sorpresa, pero para conseguirla tuvo que vivir.