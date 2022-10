«Indignado» y distraído: Juventus, el caso estalla

En el mercado de fichajes de la Juventus, el caso ha vuelto a estallar: una revelación directa que alimenta importantes rumores sobre su futuro.

Está prohibido cometer un error en juventusque incluye Bolonia En el Allianz Arena en un partido muy importante para los bianconeri, que regresan de una doble derrota de asistencia. Monza y Benfica.

La «vieja» tendrá que dar respuestas importantes no solo en términos de resultados, sino también en términos de jugabilidad: tan aburrido y poco realista en las últimas manifestaciones estacionales que es difícil de creer. Manera efectiva, Paredes Y a los compañeros les resultó muy difícil tomar medidas serias, con Vlahovic A menudo se la deja sola con los defensores contrarios. No es casualidad que el técnico del Livorno tenga muchas ganas de confirmar el tándem atacante que más garantías ha dado en este mal comienzo de temporada a la ‘Madama’: el ex club bomber. fiorentina En realidad estará rodeado por eso. Arcadios Melikque literalmente cargó al equipo sobre sus hombros con sus goles.

Mercado de fichajes de la Juventus, lo último en modo Kin

No se puede decir lo mismo de rey moises. Aunque Allegri trató de defenderlo en diferentes circunstancias, comentando favorablemente gran parte de su participación en el campo, el delantero italiano parece cada vez más un cuerpo aparte. Después de un comienzo muy intenso, los rumores del mercado ciertamente no pasaron desapercibidos. Hubo rumores de un posible regreso al Paris Saint-Germain, como parte de negociaciones que nunca circularon. Recordamos que la Juventus – Habiendo pagado ya 7 millones de euros, tendrá que pagar otros 28 millones de euros más tres bonos en Taquillas del Everton Para comprar directamente un producto de guardería de la Juventus. Este es un aspecto que ciertamente no podía pasarse por alto, el cual le dio un rumbo irreversible a los rumores filtrados sobre su futuro.

Hablando durante la transmisión en vivo de Juventibus Twitch, Luca Momblano agregó otra consideración no trivial al respecto: Según algunos rumores internos, Kane iba a estar de vuelta en el Anillo de la Indignidad nuevamente, con poco esfuerzo en el entrenamiento. Tiraba un poco de los remos en el bote».