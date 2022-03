Indian Wells: debut de Fognini y Musetti

En el marcador, hay otros tres Azures, que directamente entrarán en escena en la segunda vuelta para figurar entre los primeros clasificados.

yannick sener, No. 10 en la tabla de posiciones y rankings, quien también es un gran campeón en la copa, tendrá que competir con el serbio Laszlo Djeri, No. 52 ATP: El de 26 años de Cinta ha ganado dos comparaciones con el de 20- de Sesto Pusteria, ambos jugando sobre tierra batida invictos, en 2019 en octavos de final en Budapest y en 2020 de nuevo en octavos de final en Kitzbühel. Tirol del Sur se encuentra en el octavo de noruego Christian Ruud (No. 8).

El francés Benjamin Ponzi, número 62, será el primer escollo de la ATP lorenzo sonego, número 21 en la tabla de posiciones y rankings, también nuevo de la ida con Italdevies en Bratislava: no hay precedentes entre el turinés de 26 años y el numes de 25 años. Para «Sony» entonces posible tercera ronda con Sener. Las dos Azores están en la parte superior del lote, al igual que Fognini y Musseti.

al final Mateo BerrettiniN° 6 del ránking y ranking, al regresar tras el acusado problema de barriga en Acapulco, tendrá que desafiar ganador entre el francés Ugo Humbert, 23 de Metz, N° 42 de la ATP, y el danés de última generación Holger Ron, N° 86 de las calificaciones Universal, proveniente de calificaciones (ya que Cecchinato, Seppi, Fabbiano y Caruso abandonaron la escena de inmediato).

El jugador de Roma, de 25 años, está en cambio en la mitad inferior del marcador, en el octavo lugar por el canadiense Felix Auger-Aliassime (No. 9), en el cuarto lugar por el alemán Alexander Zverev (No. 3), mientras que después de la descalificación de Novak Djokovic. (El búlgaro ocupado Grigor Dimitrov ocupó su lugar en la última fila del marcador, como el número 33 de Siembra), y el principal cabeza de serie en la parte baja del sorteo fue el ruso Andrey Rublev (nº 7).