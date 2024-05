Incluso el último glaciar de Venezuela ya no existe

El Glaciar de La Coruña, o Glaciar Humboldt, fue el último en Venezuela, después de que todos los demás desaparecieran antes de 2011.

Su superficie se ha reducido a menos de 2 hectáreas y ya no se acumula ni se desplaza río abajo: por eso los científicos lo han reclasificado como campo de nieve.

Este glaciar es un símbolo de lo que le está pasando a la criosfera global debido al aumento de temperaturas debido al calentamiento global.

Venezuela ya no tiene glaciares. hasta el último, Glaciar de La Coruñaen la cima humboldtNo hay más. O mejor dicho, está muy disminuido por lo que los científicos han Reclasificado Porque ya no tiene las características que se pueden definir como tal, sino sólo un campo de nieve. En consecuencia, el país sudamericano ya no tiene glaciares y se cree que es el primer país del mundo que los ha perdido todos en los tiempos modernos.

Glaciares perdidos en Venezuela

Venezuela Era el hogar de seis glaciares. En plena Sierra Nevada de Mérida, a más de 5.000 metros de altitud. La mayoría de ellos ya habían desaparecido a principios de la década de 2000. Monte La Coruña, cerca del Pico Humboldt, la segunda montaña más alta del país (4.925 metros), Así que fue el último Manteniéndolo bajo observación, se creía que podría sobrevivir en los años venideros.

Pero debido a los disturbios en el país, los científicos no han podido continuar con el monitoreo en los últimos años y recientemente lo han reanudado. Ahora, en su última observación a gran altitud, los científicos se enfrentan a un panorama triste: el Glaciar de La Coruña. Se ha reducido a menos de 2 hectáreas. (0,02 km²), Su superficie original es de 450 hectáreas. (4,5 kilómetros cuadrados).

“El Glaciar Humboldt no tiene zona de acumulación Sólo está perdiendo la superficie.. “No tiene una dinámica expansiva”, comentó el ecólogo Luis Daniel Lampe, del Programa de Adaptación a la Altitud, un programa de adaptación climática en los Andes e investigador de la Universidad de los Andes. Por este motivo, ha sido reclasificado como «campo de nieve».

El Glaciar Humboldt muestra lo que pasará por la crisis climática

“Venezuela es Un espejo de lo que seguirá pasando De norte a sur si los glaciares siguen retrocediendo en los andes“Desde Colombia y Ecuador hasta Perú y Bolivia”, dijo Lambie. En los Andes, entre los años 1980 y los primeros 10 años de 2000, el promedio de 10 años Aumentar la temperatura en 0,5 grados.Esto provocó una tasa de acumulación de nieve negativa, según I Datos Publicado por la Iniciativa Internacional sobre el Clima Criosférico. Además, gracias a la presencia del fenómeno climático el niñoEn Venezuela hubo temperaturas 3 o 4 grados superiores al promedio entre 1991 y 2020.

El Glaciar de La Coruña es también un símbolo de lo que está pasando y de lo que pasará por todo el mundo. A medida que aumentan las temperaturas debido al calentamiento global, aumenta la pérdida de hielo. Por ejemplo, se estima que los glaciares alpinos por debajo de los 3.500 metros desaparecerán para 2050. La desaparición de los glaciares tiene enormes impactos en los ecosistemas montañosos y en las vidas de las personas que dependen de ellos.

“Pérdida del Glaciar de La Coruña Es más que solo perder hielo. “Es la pérdida de muchos de los servicios ecosistémicos que proporciona el glaciar, desde hábitats para microorganismos hasta ambientes de alto valor cultural”, comentó la glacióloga Caroline Clauson. “Para mí, el mayor impacto es la desaparición de los glaciares Culturalafirmó Lambie. “Los glaciares han sido una parte esencial de la identidad cultural del país y de sus actividades relacionadas con la montaña, incluido el turismo”.

Cual Un país montañoso que pierde todos sus glaciares Es una fuerte señal de que el impacto de la crisis climática ya está más allá de lo que creemos que está bajo nuestro control. El tiempo que perdemos ya se acabó.

«La pérdida de todos los glaciares de Venezuela realmente simboliza los cambios que deberíamos esperar ver en la criosfera global debido a la actual crisis climática», dijo Clauson. «Como glaciólogo, este es un recordatorio desgarrador de por qué hacemos este trabajo y de lo que está en juego para el medio ambiente y la sociedad».

