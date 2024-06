Implementado en el caso Willie Branchi-Daily

Como todos los miércoles se transmitió el programa que condujo Federica Ciarelli, quien vio. Durante un episodio 5 de junioLa emisora ​​discutió casos. Willy Branchi y Carmín Zorlosin resolver desde hace varios años.

La carta al hermano de Willy

5 de junio de 2024 episodio de quien vio Ha renovado el interés La historia de Willie Branch.el chico de 18 años que fue encontrado la noche del 29 al 30 de septiembre de 1988: el chico había sido brutalmente torturado Asesinado con un armaEl cuerpo fue encontrado en la orilla del río Po en Goro. Por el asesinato de Vilfredo «Willy» Branchi, Valeriano Forzati fue primero acusado y luego absuelto por falta de pruebas. Ayer, en el episodio uno. Una carta anónima enviada al hermano del niño, Luca ha abierto nuevas pistas sobre este asunto.

«Luca, sé que ha pasado un tiempo. Lógicamente dirías ‘podrías haber venido antes’, pero no pensé que esta maldita cosa iba a tardar tanto. Hay tantas razones que me queman, que Forzati siga creciendo». solo por eso.» No pudieron sacar nada del agujero.. Me refiero a la aplicación de la ley, te obsesionas con el personaje. Fue atacado sólo porque No quisieron investigar Más profundo, dejando de lado los otros hilos. Juro que no tengo nada que ver con Forzati. En ese momento yo estaba trabajando en Guru”.

La carta continúa: “Estoy seguro de que los Carabinieri El asesino estaba en sus manos. Pobre Willie. Llevas mucho tiempo desaparecido de estas zonas, pero algunas cosas nunca abandonan tu mente. Los agentes del orden de la época debieron recordarlo si lo habían encontrado. Un chico del VénetoEn pleno invierno, lo encontré Estaba durmiendo en un barco pesquero. Completamente asustado y congelado. El hombre estaba a menudo en Goro en busca de humo. Lo golpearon en un bar de Goro porque entró con un porro en la boca, que es otra cosa que algunos recordarán. me perdono no te diré mi nombre Porque no obtuve ningún beneficio de la ley. Encuentra a este chico Luca Encuentra quién mató a tu hermano Y al tratar de descubrir qué arma llevaba este hombre, mucha gente lo sabe”.

Según las hipótesis de los expertos, el remitente «Se expresa en términos muy específicos.”, como “detectives”. La terminología precisa indica que la persona escribe. Tuvieron acceso a asuntos judiciales. Alguien que quisiera hacer su propio aporte y liberarse del peso que llevaba consigo.

Entonces el mensaje parece ser confiable. Hay tres caminos, al menos por ahora: Drogas, pedofilia y posible asesinato por robo. Sin embargo, la carta anónima abre las puertas a una nueva hipótesis: la que involucra… chico del barco de pesca.

Declaración de la familia de Carmine Zorlu

Otro caso ciertamente complejo es el caso Carmín ZorluDel que Federica Ciarelli habló en el estudio con su madre y su hermana. El chico desapareció el 14 de marzo de 2022 Más de dos años después de su desaparición La familia nunca perdió la esperanza.

En el estudio la madre y la hermana hicieron una llamada: “Por favor no me abandonesBusca a mi hijo Carmine, el dolor es demasiado fuerte.

La hermana recordó entonces los últimos momentos de Carmine antes de su desaparición: “Él sale a las ocho, toma el coche de su madre y se va. Esa mañana no se despidió de mi madre y dejó sus documentos sobre la mesa. Diamante, Mi amiga embarazada me pregunta si he visto a CarminePero nadie sabía nada”.