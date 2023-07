Impacto térmico en el consumo: “3.400 millones en gasto en riesgo”

Milán – El calor no anima a hacer compras. Esto no es nada nuevo, hasta el punto de que en muchos países del sur de Europa y también en algunas zonas del sur de Italia en verano, las tiendas no abren hasta bien entrada la tarde. Este año, sin embargo, para denunciar esta tendencia ConfessercentiQue estimó pérdidas potenciales de hasta 3.400 millones de euros. De hecho, la ola de calor no solo afecta al trabajo, sino que amortigua la actividad al aire libre en general, lo que también reduce la tendencia al consumo en las familias.

Los comerciantes inscritos en la asociación señalan el frenazo y el cambio de horarios de quienes van a comprar a las tiendas: ciudadanos y turistas abandonan las compras en las horas más calurosas del día, y se concentran en las últimas horas de la tarde, especialmente a partir de las 18 horas.

La situación se ve muy afectada por los mercados tradicionalmente activos en horas de la mañana: “Algunos accionistas -las acciones de Confesercenti- informan de un descenso de hasta el 30% en las ventas respecto al pasado mes de julio”.

Impacto en bares y restaurantes

Cualquiera que piense que la estación cálida fomenta las reuniones al aire libre este año debe pensar de nuevo: Caldon también está poniendo a prueba el negocio de los restaurantes, que condena las mesas al aire libre cada vez más vacías, incluso en los centros turísticos.

crecimiento del gasto energético

El gasto y la compra también se ven desincentivados por el creciente uso de aires acondicionados que, además de su impacto negativo en el consumo eléctrico y por tanto en el medio ambiente, también lo hacen en el bolsillo de las familias. En la primera semana marcada por la aparición de Sharon, estos consumos aumentaron un 7%: una aceleración que corre el riesgo de mermar los beneficios de una desaceleración de las tarifas. A final de año, el gasto energético de los hogares debería mantenerse en 20.000 millones, 6.600 millones más de lo pagado en 2020.

“Esta situación, anunciada por Confesercenti, plantea un desafío para las actividades económicas y el trabajo. Ya hemos llamado a los compañeros a adoptar todas las medidas preventivas para minimizar los riesgos de exposición de los empleados, empezando por medidas que favorezcan los turnos del personal y la reconfiguración de los horarios de trabajo, para evitar los momentos más calurosos del día. Sin embargo, solo se debe recurrir a los despidos cuando sea absolutamente necesario: se debe priorizar la flexibilidad de turnos y horarios de trabajo, especialmente en actividades turísticas”.