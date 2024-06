Impactante vídeo de soldados alcanzados por drones en Kiev

Indicios de contraataque por parte del lado ucraniano. La cámara montada en el dron filma desde arriba una columna de camiones y vehículos todoterreno, a poca distancia unos de otros, que serpentea a través de un campo abierto en la región rusa de Kursk, a sólo 8 kilómetros de la línea fronteriza entre los dos países. Dos países. Luego, inmediatamente después, una aterradora serie de objetivos centrales, drones y misiles impactando contra vehículos rusos, fuego y humo. Los vehículos intentan dispersarse por los campos pero son atrapados y destruidos, y otros intentan esconderse bajo los árboles. En vano. Había al menos cien soldados en la columna y el número de muertos es incierto. El vídeo se ha vuelto viral en los canales rusos de Telegram y, por primera vez, después de meses de repetir imágenes idénticas, de misiles rusos destruyendo edificios residenciales en Kharkiv y destruyendo plantas de energía en Ucrania, la web ahora muestra otro escenario, al menos parcialmente invertido. frente. Un proyecto de contraataque de las fuerzas de Kiev, respaldadas por misiles HIMAR estadounidenses y entusiasmadas por el anuncio belga de que sus F-16 también podrían atacar directamente a Rusia. Tabúes colapsados.

La moral también está alta debido a la llegada de entrenadores franceses, que los rusos dan por sentado y de los que el presidente Macron ha hablado como si fueran una cabeza de playa para posibles futuras fuerzas occidentales. «Ningún instructor involucrado en el entrenamiento de soldados ucranianos advierte a Dmitry Peskov, el portavoz de Putin podrá considerarse inmune. No importa si son franceses o no.» El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Lavrov, en una conferencia de prensa con su homólogo congoleño, dice que tiene «razones para creer que los formadores ya están trabajando en Ucrania: sean quienes sean, sean miembros de las fuerzas armadas francesas o mercenarios, son definitivamente objetivos.» «Nuestros legítimos». Los blogueros militares rusos, desesperados y enojados con el nuevo Ministro de Defensa elegido para reemplazar a Shoigu, el economista Belousov, advierten que sólo los ingenuos y los aficionados pueden creer que una columna de vehículos militares que contiene soldados que se dirigen al frente puede moverse a un ritmo tan lento. De la unidad destruida por drones en vídeos ucranianos. Es como si volviéramos a los tiempos en que los canales de Telegram cercanos al líder de los mercenarios de Wagner, Prigozhin, atacaban a Shoigu y sus generales. Kostantin Gavrilov, jefe de la delegación rusa en las negociaciones de Viena sobre seguridad militar y control de armamentos, explicó en una entrevista al diario Izvestia que “92 grupos subversivos, entre ellos 14 estadounidenses, ya están activos en Ucrania”.

Mercenarios y entrenadores. Algunos serán responsables de operar los sistemas de misiles Storm Shadow y Hemars británicos y estadounidenses. O tendrán un papel en la “planificación de operaciones”. No solo. Los blogueros rusos también creen que los ucranianos enviaron importantes refuerzos de reservistas al Frente de Járkov. No sólo y ya no para la autodefensa, sino para el contraataque. En resumen, mientras esperan los sistemas de defensa aérea Samp-T, entre otros, uno de Italia (y un “gracias” de Kiev), los ucranianos se desplegarán en una formación ofensiva. Andriy Ermak, jefe de la administración presidencial ucraniana, mencionó la inminente llegada de otro Samp/T italiano, “el segundo prometido por el Ministro de Asuntos Exteriores Tajani”.

Los misiles estadounidenses ya han alcanzado objetivos a cincuenta kilómetros dentro de la frontera rusa. Los británicos llevan semanas, si no meses, trabajando. La región fronteriza de Belgorod está particularmente expuesta a los bombardeos, al igual que las bases de radar que guían las bombas y la artillería rusas. Otros drones y misiles ucranianos habrían impactado un ferry y una terminal petrolera en Crimea y en la región de Krasnodar, al sur. Los rusos, por su parte, supuestamente derribaron un caza ucraniano Su-25 y continuaron bombardeando objetivos alrededor de Kharkiv. El lenguaje de los líderes occidentales también está cambiando, si ayer el presidente Biden quiso señalar que desde el día de la invasión, el 24 de febrero de 2022, el ejército ruso “ha sido gravemente destruido y la OTAN se ha vuelto más fuerte”. Quizás, pero los temores no disminuyen, hasta el punto que el Ministro de Defensa noruego lanzó la advertencia más alarmante: “La alianza tiene tres años para reorganizar sus fuerzas antes de que Rusia nos ataque”.

En cambio, Kiev informó que los rusos habían matado indiscriminadamente a 790 niños. Otros fueron deportados a Rusia y muchos todavía se encuentran en centros de reeducación o fueron adoptados por familias rusas para ser adoctrinados como futuros soldados de su madre Rusia. De fondo, continúan los intentos de mediación por parte de varios países, entre ellos China, que cada día suma algunas nuevas capitales al número de sus partidarios, mientras que los días 15 y 16 de junio se celebrará en Suiza la “Conferencia de Paz”, sin la presencia de Rusia. y, por tanto, será un acontecimiento que sólo conducirá a… “Un respaldo político a Kiev”, según el embajador Stefano Stefanini, ex representante de Italia ante la OTAN.

