Imágenes inquietantes descubiertas por Gilletti – Libero Quotidiano

El virus corona vuelve a dar miedo Aprilia, en el condado de Latina. Aquí el alcalde tuvo que extender la ley que obligaba a usar máscaras al aire libre por al menos otros siete días. Para documentar lo que está sucediendo No es el anillo En el canal La7, que emite en el episodio del miércoles 24 de noviembre, imágenes que no dejan lugar a la imaginación. “Esta noche volvemos para lidiar con la emergencia de Covid-19 en espera de las medidas gubernamentales para contener la infección – lee la nota de anticipación para el programa que llevó a cabo Massimo Gilletti -. También hablaremos del caso Aprilia, el pequeño pueblo del Lazio donde hay un fuerte Incrementa los positivos Las máscaras están de vuelta «.

De hecho, la decisión se tomó durante una cumbre en la provincia y, dependiendo de la tendencia de contagio, también podría extenderse a quince días hasta el 5 de diciembre. El problema – explicó el alcalde, Antonio Terra – es que es necesario mantener muy alto el nivel de alerta para Covid y no abandonar las medidas normales estipuladas en el protocolo para evitar contagios. Alguien, sobre todo en las familias, se ha relajado tanto, debemos volver a seguir las reglas básicas que aprendimos a conocer hace dos años y por eso decidí, de acuerdo con la ASL, firmar este nuevo decreto ”.

Mientras tanto, el Gabinete anunció la luz verde para el corredor Super Green: Del 6 de diciembre al 31 de eneroLas personas no vacunadas (excepto aquellas que se hayan recuperado de Covid) no podrán ingresar a cines, teatros, estadios, etc. El Corredor Verde tal como lo conocemos hoy será necesario para aprovechar el transporte ferroviario regional y el transporte público local.