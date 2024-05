Ilusión espeluznante, revisión – Multiplayer.it

¿Estás cansado de los juegos de rol gigantes que requieren cientos de horas de tiempo para explorar, sólo para descubrir que la mayor parte del contenido son misiones inútiles que no pueden decirte nada? Bueno, como siempre, el mundo indie tiene la respuesta a tus oraciones: una ilusión aterradora. Desarrollado por Lovely Hellplace y publicado por DreadXP, Dread Delusion es un juego de rol inspirado en títulos de los años 2000 para PlayStation y se lanzará el 14 de mayo en PC a través de Steam, después de algunos años de acceso anticipado.

La belleza de Dread Delusion reside en sus ingredientes. No quiero dar una dirección demasiado precisa. : Olvídate de los marcadores en el mapa que te brindan mucha información, las misiones explican adónde quieres ir (por ejemplo, «en el campo al noroeste de la ciudad») y luego te dejan libre para explorar, encontrar caminos y descubrir enemigos. en el medio, y edificios abandonados para conquistar, sobre ellos, secretos mágicos y más. Toda la estructura de Dread Delusion se basa profundamente en la exploración y el deseo de descubrir lo que hay más allá, todo en mapas que nunca son demasiado grandes y con una cantidad de misiones que nunca son excesivas y que siempre se integran bien en la narrativa general del juego. mundo. Además, el hecho de que estemos en islas voladoras nos permite ocultar fácilmente nuevos lugares en vertical y un simple ascensor puede servir como puerta a uno de los mayores secretos del juego.

A partir de esta breve descripción, ya entenderás cómo la historia de Oneiric Isles of Dread Delusion está llena de detalles y, como en todo buen juego de rol, habrá mucho que descubrir, tanto hablando con los personajes como hojeando los libros que desear. Te encontrarás a lo largo del viaje. Por supuesto que también lo hay La historia de nuestro personaje. Quien sale prisionero (raro, ¿verdad?) y debe viajar por el archipiélago para encontrar una cadena de personas que saben cómo detener a la chica mala ahora mismo y están dispuestas a usar un artefacto antiguo con demasiado poder para una sola persona. .

Herramientas del oficio para el engaño aterrador

La magia, la espada, la llave de la cerradura de tu bolsillo y la palabra correcta en la punta de tu lengua son las herramientas de una terrible ilusión.

Dread Delusion es un juego de rol en primera persona, donde podremos desarrollar a nuestro personaje con total libertad, gastando puntos “Delusion” en cuatro características, que son: Fuerza, astucia, encanto y carisma.. Todos tienen sus propios propósitos, como poder romper puertas cerradas, facilitar herramientas de cerrajería, encontrar dispositivos mágicos que activen pasadizos secretos y convencer a las personas de hacer lo que queramos.

Cada misión y área están diseñadas para completarse de múltiples maneras., para que cada jugador tenga siempre la oportunidad de actuar como prefiera, y sobre todo evitar en la medida de lo posible pelear si no le gustan las pruebas físicas. También hay que decir que con una buena exploración y completando misiones, es fácil subir mucho de nivel, ya que los puntos de «Ilusión» se acumulan al encontrar calaveras flotantes. Dread Delusion, como se mencionó anteriormente, se centra completamente en la exploración y, por lo tanto, recompensa a aquellos que saben cómo buscar y encontrar los secretos de cada área: lo bueno es que cada punto del juego tiene algo que recolectar (incluso unas pocas monedas extra o pociones), lo cual nos brinda una satisfacción constante y nos impulsa a revisar cada centímetro del mapa.

Puedes equipar armas, armaduras y accesorios con varias recompensas.

La otra cara de la moneda es que si juegas como Dread Delusion te dice que Te encontrarás verdaderamente fuerte e ingenioso., lo que hace que las etapas más avanzadas sean demasiado simples: hubiera sido mejor si Dread Delusion pudiera limitar parcialmente las recompensas y obligar al jugador a concentrarse más en los niveles y prestar atención al uso de los objetos. Sin embargo, creemos que es mejor ser demasiado fuerte que ser demasiado débil y acabar frustrado.

Otros detalles que no nos convencieron del todo son Sistema de combate e IA enemiga.. Sí, las batallas a menudo no son obligatorias, pero siguen siendo parte del juego y siempre son bastante triviales. Aparte del hecho de que es fácil aumentar la defensa hasta el punto de causar un daño ridículo, los enemigos son visualmente diversos, pero se limitan a tres arquetipos (y rara vez hay uno): la mayoría de ellos simplemente saben cómo correr hacia nosotros. . Nos golpean, pero la mayoría de las veces un ataque cargado y un giro son suficientes para tomar ventaja. La única mecánica mejorada es la parada, pero es complicada de usar y no tiene sentido perder el tiempo con ella cuando los combates son muy rápidos. Si llega una secuela de Dread Delusion (y esperamos que así sea), nos encantaría ver un nuevo sistema de combate.

Podremos convocar soldados o solicitar asistencia temporal para ellos mientras exploramos, si tomamos las decisiones correctas.

Por último, nos gustaría señalar que Dread Delusion carece de traducción al italiano (o a cualquier idioma que no sea el inglés, en realidad) y que algunos textos pueden poner en dificultades a quienes no están particularmente familiarizados con ellos. En cuanto a la longevidad, los desarrolladores hablan de 10 horas para la trama principal, pero dada la forma en que está estructurada, es imposible apresurarse a través de las misiones principales ignorando todo lo demás (y no querrás hacer eso), así que espera al menos veinte horas. . Una vez termina la trama, también se desbloquea otro contenido (sin spoilers): Unas treinta horas para verlo todo. Para bien o para mal, esta es probablemente la cifra más fiable.