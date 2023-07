Ilary Blasey, también se despidió: Otro éxito | el sonido es muy triste

Ilari Blasi, una ducha enorme y otra chula para la locutora rumana. La multitud se sorprendió.

Definitivamente no era un archivo. Período muy fácil para vivir De hecho, después de muchos años de amor, ya fuera de compromiso o de matrimonio, fue testigo del final de su larga relación con Francesco Totti. Su asociación hizo los sueños más románticos y fue visto como a Historia de amor verdadero Desde los primeros momentos.

Los dos parecían cada vez más enamorados. Hicieron una familia maravillosa, teniendo tres hijos. Estamos hablando de cristian chanel y el pequeño Isabelleque solo tiene 7 años. Cuando empezaron a correr rumores de que hablaban de calamidad, Sus fans no lo podían creer, y tampoco el amplio público italiano.

Pensó que era solo uno de los muchos rumores que circulaban y se preocupó. VIP. Entre ellos también empezaron a asomarse a un nombre Noemí Bocchi, pero luego resulta ser la verdadera fuente de controversia. a tiempo Ilary Ella también se había encontrado con su amiga. Silvia Tovanen a muy cierto para negarlo todo. Lástima que llegó poco después. confirmación oficial desde el final de su matrimonio.

Ilary Blasey, otra despedida para ella

Ilary Así pasó un verano de 2022 primero en el mar y luego en la montaña. Ha mantenido actualizados a sus fanáticos en las redes sociales sobre sus movimientos, publicando muchas instantáneas. lentamente allí Plassie Se encontró sonriendo. Luego se puso un bikini y luego sedujo a sus seguidores. Unos meses después, otro hombre se asomó a su corazón.

Hablamos de un encantador empresario alemán Bastian Müller. Pronto los dos comenzaron a ponerse serios y él también comenzó a cuidar a sus hijos, incluido el más pequeño. No olvides en esta dirección las fotos robadas que representan a mi madre. ilario, Su nuevo amor y la niña la abandonaron. Pero ahora estamos hablando de Otro adiós a ella.

quien se despidió de ella

No, no tiene nada que ver con su vida amorosa, aunque sea por un tiempo. bastián No se quedó con él. Una ducha fría, por no hablar de una verdadera helada, se trata del área de trabajo. De hecho, parece que no habrá más espacio para ella en la próxima temporada de televisión. conjunto de medios Aquí está el «eso» que probablemente se despidió de ella después de tantos años: Pierre Silvio Berlusconi.

Después de que la compañía anunciara que no volvería a liderar cinco de la tarde a Bárbara D’UrsoNada parece imposible para los espectadores. este añoisla famosa Fue un fracaso y se rumorea que ya no se emitirá en Canale 5. Puede que ocupe su lugar. el topo Eso debe ver la maravillosa administración. Silvia Tovanen.