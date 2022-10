Idioma italiano, en Venezuela un concurso para escuelas

La 22ª Semana de la Lengua Italiana en el Mundo (SLIM): «Italianos y jóvenes. ¿Cómo, perdón? Non ti followo» se realizará en octubre próximo en Venezuela con una propuesta dirigida a los jóvenes, incentivándolos a hablar italiano a través de actividades dedicados a la creatividad artística y permitiéndoles reconocer la importancia de dominar un idioma que les abre oportunidades en cualquier parte del mundo. Concurso «Come, Dicuse me? Non ti followo» en el que pueden participar jóvenes de 14 a 25 años componiendo una pieza musical con un tema libre, combinando dos o más idiomas en una misma canción, uno de los cuales debe ser italiano , que debe ser grabado en el video. Las tres mejores propuestas serán premiadas con dinero. Todos los días tomamos prestadas palabras de otros idiomas y cambiamos el idioma. El propósito de esta iniciativa es mostrar cómo las formas expresivas de los jóvenes contribuyen al desarrollo de la lengua italiana. Los participantes pueden visionar sus pistas de audio en cualquier género musical y temática, de manera individual o colectiva, y ser de cualquier nacionalidad (en este último caso, con una permanencia de al menos dos años en Venezuela). Tanto la música como la letra no deben estar publicadas y la producción audiovisual debe tener una duración de 2 minutos. El público votará por los ganadores del videoclip en el sitio web de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo (www.slim.com.ve), entre el 1 y el 4 de noviembre, durante la cual será posible ver a todos los participantes . canciones Los ganadores serán anunciados en una ceremonia pública el domingo 6 de noviembre, en el Centro Italiano Venezolano, en Caracas.

(© 9Colonne – citar fuente)