«Identificación de quienes viajan en ONG»

primer día de cumbre Balcanes occidentales Berlinacon el canciller alemán Olaf Schulz ya las autoridades de Bruselas. Entonces esta tarde G7 Los ministros de Asuntos Exteriores de Münster, al noroeste de Alemania. La ciudad donde se firmó un tratado de paz hace casi cuatro siglos que puso fin a uno de los conflictos más feroces entre las potencias europeas de los tiempos modernos, la Guerra de los Treinta Años. Quién sabe que el lugar de reunión no era de buen augurio antonio tajaniquien en su primer viaje como presidente de Farnesina se empeñaba en dirimir otra potencial disputa: esta sobre inmigrantes.

Porque si desde Bruselas (y antes incluso desde Berlín) parte la presión para que Italia se haga cargo de los casi mil refugiados a bordo de los tres barcos de ONG que actualmente se encuentran en el Mediterráneo central, el viceprimer ministro ha reiterado en conversaciones con sus homólogos: la línea de gobierno Italiano. Aclarar cuáles son los riesgos de Roma, empezando por «respetar las reglas» sobre la hospitalidad. sin contratiempos. Traductor: Es necesario intervenir si alguien está en peligro (Tajani advierte que «Italia no retrocede cuando se trata de salvar vidas», es un error permitir desembarcos indiscriminados en costas italianas de barcos con banderas extranjeras.

cambio de estrategia

Hay una línea compartida por el Ministerio del Interior con el ministro Matteo Piantedosi que ayer llamó a un «cambio de estrategia» a nivel europeo sobre el complejo migrante: «Fortalecer los canales regulares de entrada a la Unión Europea», reza el llamamiento realizado en el final de la reunión de Med5 (Mar Europeo de los Cinco) en el Mediterráneo), para combatir el tráfico ilegal de personas y los contrabandistas. Y luego “intensificar las relaciones con los países de origen y tránsito de migrantes”, empezando por los países africanos.

Polonia anuncia barrera antiinmigrantes alrededor de Kaliningrado

Mientras tanto, entre Roma, Berlín y Bruselas, todavía está la cuestión de los tres barcos de ONG que insisten en acceder a los puertos italianos. Palazzo Chigi respondió, por ahora, con creces. “Cuando ordenas un barco de atraque, queremos saber quién está a bordo, es una cuestión de seguridad nacional”, advierte Tajani al final de la cumbre de Berlín con Schulz. Explica que tanto desde Alemania como a los demás socios, «solo pedimos cumplir las normas. Lo hicimos con solemnidad, con mucha gracia pero también con mucha firmeza». Línea El vicepresidente del Consejo aseguró que en media hora estuvo cara a cara con la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Barbock (quien invitó a Tajani a regresar pronto a Berlín). , debe respetar las normas europeas».

sin garra

Con Alemania («un país amigo y un gran interlocutor»), no hay fricciones, insiste Tajani. La pregunta, con la excepción del caso especial del «Humante 1» de bandera alemana, «no es sobre Berlín, sino sobre el derecho europeo». “Entonces -añade Tajani- cuando necesitamos dar algún mensaje, sobre todo en el tema migratorio, lo hacemos con determinación”.

Esta es la línea trazada por los ejecutivos de Meloni: «Italia – Ministro de Relaciones con el Parlamento Luca Siriani – no puede convertirse en un refugio para todos los inmigrantes». Así, «Alemania no puede rescatar inmigrantes en el mar sin avisar a las autoridades italianas y luego decir ‘hay un problema humanitario pero ustedes se están ocupando de él’. Matteo Salvini desciende aún más difícil: «¿Adónde debe ir un barco noruego? -Tuits del Director de Infraestructuras comentando el caso Ocean Viking-. Sencillo en Noruega».

Una escalada de tonos se desencadenó, además de las palabras del canciller Schultz hace dos días (“Italia ayudará rápidamente a la humanidad”), por la llamada entregada ayer a Roma desde Bruselas: “Hay tres barcos con personas a bordo que han pedido en busca de ayuda – palabras de una portavoz de ACNUR. UE Anita Heber – es una obligación moral y legal de los estados miembros salvar a las personas en el mar «. Las afirmaciones que el propio Tajani respondió ayer indirectamente, señalando que «si hay que salvar la vida de alguien, Italia está lista” (pero también “este no es el caso”). No solo eso: en negociaciones bilaterales con sus colegas del G7, el jefe de la diplomacia en Roma volvió a exigir una solución europea al problema migratorio: “Italia tiene 7.000 kilómetros de costa», recuerda. «No podemos ser los únicos, con Grecia y Malta, en abordar el problema».

¿Hacia dónde debe ir el barco noruego? Sencillo, en Noruega…https://t.co/8crvXcIIfp Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 3 de noviembre de 2022