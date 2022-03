Ibra en Nápoles, hay una pequeña escotilla. Lo cual, sin embargo, se abre a una mayor reflexión.

Las noticias de hoy sobre Zlatan Ibrahimovic (Haga clic aquí para actualizar). El sueco trabajó en Milanello con una sesión en dos partes. Primero dedica parte en el campo y luego se une al resto del grupo durante unos minutos al final. A dos días del Súper Partido de Maradona, las posibilidades de ver al menos al sueco en el banquillo aumentan de forma inesperada. Nada es definitivo, por supuesto, dado que el cuerpo médico necesita entender cómo responderá el cuerpo de Zlatan al trabajo de hoy y si podrá compartir el final de mañana con el resto de sus compañeros. Con la salida hacia Nápoles prevista para el domingo por la mañana, Ibra también tendrá tiempo «extra» para intentar recuperarse. En el mejor de los casos, será fichado solo con el banquillo, y con una independencia ciertamente limitada: el físico de 40 años que lleva más de un mes en el banquillo tendrá muy pocos minutos en su plantilla. piernas.

Estados Unidos – Desafortunadamente para todos, el equipo, la afición y el propio jugador, la disponibilidad de Ibra este año fue muy limitada. Aunque los datos y hasta los hechos quieren que esté más atento a las señales de su cuerpo, los problemas musculares del último año han remitido, y siente el peso del tiempo: los dolores de los tendones son prueba de ello. Estos problemas se atribuyen únicamente al desgaste del cuerpo del nativo de Malmö, queramos o no, que ahora ha llegado al final de su legendaria carrera. Está claro que tanto el jugador como Maldini no abordaron el futuro juntos: “No voy a parar hasta ganar con el Milan”, dijo hace unos días el campeón sueco, haciéndose eco de las declaraciones del técnico milanés: “Es un ganador , es cierto para mí decir esto. Tal vez podamos ganar este año. No significa que no tendrá un futuro con nosotros de todos modos. Está pensando en volver al camino correcto, luego ya veremos».

futuro – Para hablar del futuro de Ibrahimovic, es necesario hacer algunas presentaciones necesarias: Zlatan es un campeón eterno e inmortal, que regresa a los 38 años al juego para demostrar que es capaz, no solo, de levantar un Milan casi desastroso. ; A sus 40 años ha demostrado que aún puede ser un jugador determinante en las demás categorías de la Serie A, y todo el mundo rossoneri le estará siempre agradecido por el cariño y la devoción que le demuestran día a día a la camiseta del Diablo. Es seguro decir que Zlatan es una de las leyendas del club, pero siempre a su manera. Sin embargo, los hechos muestran que este año lleva lesionado 92 días, y hasta el momento se ha perdido 15 partidos oficiales en todas las competiciones. Todos esperan que al regresar de esta tendinitis de Ibra pueda seguir siendo ese gran valor agregado para el equipo que ayudó a llevar al club a la Champions y luchar por los primeros puestos, pero confiar únicamente en la esperanza no encaja con la programación que El Milán lo ha demostrado en los últimos años.

detrás – del otro lado – Desafortunadamente, no tiene sentido esconderse, tarde o temprano llegará el momento de las decisiones. En «Adrenalina», el último bestseller de Zlatan, Ibra se desnuda y nos cuenta cómo uno de sus mayores temores es detenerse: el deseo del escritor es que Rossoneri No. 11 siga atrayendo a la audiencia de San Siro. lo cierto es que el físico de Ibrahimovic es mucho más lento que su cabeza, su personalidad y sus increíbles ganas de ganar. Si no es este año, será el próximo, pero el Milán debe empezar a lidiar con un futuro sin Zlatan. Como lo hace ahora: en ausencia del sueco, el equipo ha logrado, con altibajos, mantener un rendimiento de primera clase. Sería doloroso, conmovedor y difícil, pero Milán sin aguja podría existir; Sobre todo si el club invertirá en verano, como dicen los últimos rumores desde los entornos cercanos al mundo de los rossoneri.