i bot del multiplayer stanno per diventare più forti – Multiplayer.it

343 Industries ha svelato in un nuovo post sul proprio forum che nel prossimo aggiornamento dedicato ad halo infinito vi sarà una modifica dedicata ai robot del multijugador: saranno resi più forti.

Attualmente, quando un giocatore lascia una partita multigiocador il suo posto viene preso da un bot, impostado a difficoltà «Marine». I giocatori di Halo Infinite si sono però lamentati del fatto che la presenza di uno o più bot nella squadra è un grande svantaggio. I giocatori hanno quindi chiesto la rimozione o il potenziamento dei bot. Ora, 343 Industries ha decidido di accontentare i giocatori.



Master Chief y Cortana

«La prossima settimana, la difficoltà Bot sarà aumentata da Marine an ODST», ha decidido John Junyszek, administrador sénior de la comunidad di 343 Industries, nel post sul forum ufficiale. «Questo significa che quando un giocatore se ne va e viene sostituito da un Bot, quel Bot sarà ora al livello di abilità ODST. Ci auguriamo che questi Bot ODST possano aiutare la vostra squadra per quando primi elle business part».

Questa nuova modifica sarà per certo gradita ai fan di Halo Infinite, che hanno pero recientemente dovuto affrontare una brutta notizia: 343 Industries non è pronta per parlare delle stagioni, della co-op e della Forgia. Il team ha bisogno di tempo per definee i dettagli dei prossimi aggiornamenti.