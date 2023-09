Hyundai Kona: ¿Cuál es el coste de financiación?

Elegir un coche significa en la mayoría de los casos afrontarlo Diferentes soluciones y entre ellos no siempre es fácil distinguir ratios, anualidades y peculiaridades de diversa índole. Veamos cuáles son las ofertas especiales para el mes de septiembre de 2023 para un modelo recién lanzado al mercado, la nueva generación de Hyundai Kona.

Súper Hyundai Plus Hyundai pone a disposición el plan Super Hyundai Plus FinanzasEs flexible y al finalizar el contrato puedes decidir si cambias el coche o te quedas con él. En este caso Hyundai Kona Híbrido HEV Xline Se ofrece en promoción a 31.600 €, frente a un precio de lista de 34.500 € (y 32.450 € para compra al contado). Hay un pago inicial de 6.730 € y un plan de pago a plazos de 36 meses con una cuota mensual de 189 €. Al cabo de 3 años podrás decidir si quieres quedarte con el coche, cambiarlo o devolverlo.

Súper Hyundai Plus en detalle

Lista de precios Hyundai Kona Hybrid HEV XLine 34.500 € (excluidos IPT y ELT) descuento 2.900€ (1.750€ Promo Hyundai Financial + 1.150€ con cupón online para canje o cancelación) Precio promocional con super financiación. Hyundai Plus (Azul 6,95% – abril 8,18%) 31.600€ Pago inicial (o posibilidad de cambio) 6.730€ Plazo del préstamo 36 meses (3 años) Monto total del crédito 24.870 € (importe total adeudado por el consumidor, excluido el anticipo de 29.089,62 €) La prima máxima final es igual al valor futuro garantizado. 22.080€ kilómetros máximos totales 30.000 pagos mensuales 188,81€ Comisiones incluidas en el coste total del crédito: intereses 3.612,16€ costos de investigación 395euros Costos de cobro a plazos 3,90€ impuesto alternativo 63,16euros Bronceado constante 4,95% Abril (precio fijo) 6%

finanzas tradicionales – Al optar por comprar el coche online, el programa Click to Buy de Hyundai proporciona, tras seleccionar el modelo (en este caso Hyundai Kona Híbrido HEV XLine) y configurarlo, y elegir la agencia. Después de configurar el coche podremos elegir entre Finanzas Hyundai Plus y así sucesivamente estándar. En este caso, con un pago inicial de 7.000€ (el importe puede variar), y un plan de 36 cuotas (3 años), la cuota mensual es de 854,51€. Se aplica un descuento sobre el precio de lista, que baja de 34.500 € a 34.300 €. El monto de la prima es mucho mayor que las fórmulas flexibles porque se financia la totalidad del valor del auto, sin embargo, en este tipo de fórmulas no existen restricciones en cuanto al kilometraje.

los detalles

Precio de venta del Hyundai Kona Hybrid HEV XLine 34.299,99€ descuento 900€ Progresando 7000€ Importe de financiación (IVA incluido) 27.299,99€ Plazo de financiación 36 meses (3 años) Bronceado constante 6,95% Abril 8,66% pagos mensuales 854,51euros

¿Qué es el bronceado y abril? – el Broncearse (Tipo nominal anual) es lo que le importa a quien pide dinero prestado, dado que expresa el tipo de interés del préstamo en forma anual en porcentaje, y así determina la cantidad adicional que tendremos que ofrecer al banco respecto al préstamo de capital. el Abril (Tasa anual efectiva global) Determina el costo total del préstamo, incluidos algunos costos adicionales asociados al mismo.