Hype Trailer muestra la sinopsis de los juegos nominados a premios

Premios del juego 2021 Acercándose, con una fecha fijada la próxima semana, Jeff Kelly alimenta la predicción publicando «Tráiler de bombo» Contiene un resumen asombroso de los juegos más importantes de 2021 ه Nominados a varios premios para la velada relevante.

Como dice el propio título del tráiler, se trata de un vídeo creado para generar expectación por la noche, que recordamos tendrá lugar en la noche entre el 9 y el 10 de diciembre, es decir. De 2 a 5 am el 10 de diciembre Por nuestra parte, un tiempo bastante caro, pero de todos modos estamos esperando las noticias en tiempo real.

El tráiler en cuestión, que parece haber sido editado por el propio Keighley, se compone de partes de juego y escena diintermezzo Extraído de muchos juegos importantes que han sido nominados a premios en varias categorías. Entre estos, por dar algunos ejemplos, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, It Tex Two, Pioneros de la psicología 2Kena: Bridge of Spirits, Metroid Dread, Life is Strange: True Colors, Forza Horizon 5 y otros.

Todo esto acompañado de la canción KYRH Hayley Williams, o el famoso líder de Paramore, lo que también puede considerarse como posible evidencia de una posible presencia del cantante durante la velada de los Game Awards, dados los distinguidos invitados musicales que también marcaron los lanzamientos anteriores, pero no tenemos información al respecto. todavía.

Entre Posibles actualizaciones Puede que tenga un espacio dentro de los Game Awards de 2021, hemos visto pistas sobre Elden Ring y posiblemente Hellblade 2 y Avowed, pero tendremos que esperar hasta el viernes para saber más.