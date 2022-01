«Hurra, soy positivo», en Internet, no hay rumor sobre una fiesta de Covid entre enfermeras

treviso – Covid-Party también entre enfermeras Promocionar el pase verde. En los informes del período pasado trabajadores de la salud quienes se encontraban con sus compañeros de trabajo positivos con la intención de contagiarse, para luego ser atendidos, evitando así el riesgo de ser suspendidos del trabajo. Lo que ya han dicho algunos administradores escolares respecto a los docentes, en definitiva, también se aplica a la atención de la salud. La confirmación proviene directamente de la Orden de Profesiones de Enfermería de Treviso. hemos recibido muchos Cena de reportajes con gente positiva Organizada por enfermeras no vacunadas, la Jefa Samanta Grossi revela su objetivo de contagiarse, para evitar al menos temporalmente la suspensión del servicio y la consecuente reducción de salario”.

Presidente Grossi, las fiestas de Covid también son una realidad entre las enfermeras.

“Sí, también se han reportado casos de este tipo entre algunas enfermeras. Se trataba, por lo general, de cenas organizadas en casa de amigos que habían logrado resultados positivos, sin respetar la cuarentena y el aislamiento.

¿Has hecho alguna denuncia?

“Todavía no, porque hay un verdadero muro de silencio. Los informes son de carácter general: nadie mencionó los nombres de las enfermeras involucradas en estos casos”.

¿Cómo controlas ese comportamiento?

Son irresponsables e inimaginables. Sobre todo por los profesionales de la salud. Además de los enormes riesgos para la salud de todos los que deliberadamente pretenden infectarse, el beneficio ni siquiera se comprende”.

¿Por qué lógica?

“En el sentido de que hoy en día, la vacunación contra el virus Corona es un requisito básico para el personal de atención médica. Los infectados pueden posponer la inyección durante cuatro meses. Pero luego les surgirá el nudo de todos modos. Y si no hay una buena razón, entonces el que no se sometió a la inyección es inevitablemente detenido».

Algunos maestros que no practican la violencia contra los niños intentan superar este período con la esperanza de que la infección desaparezca. Confían en que en este punto también se revisará el cumplimiento de la vacunación.

«Puede que sea así, pero creo que la situación es diferente en el sector de la salud. Estamos hablando de un requisito básico, de hecho. Tanto es así que no acepta nuevos miembros si no se vacunan contra el Covid. Es Es difícil pensar que en unos meses, suponiendo que haya menos infecciones, que todos esperamos, podría haber pasos atrás en la vanguardia del deber de vacunación”.

¿Cuántas enfermeras que trabajan en el área de Treviso todavía no tienen un corredor verde reforzado?

«Ahora son como 800, entre empleados de la USL, establecimientos privados, residencias de ancianos y trabajadores independientes. En la plataforma nacional no está en orden: no sabemos si tuvieron que tomar la primera dosis o si se perdieron la tercera. Definitivamente no completaron el ciclo obligatorio de vacunación”.

¿Los colgarás a todos?

«De momento hemos acordado suspender a 140 enfermeras. Solo dos o tres han cambiado de opinión y se han vacunado contra el Covid. Para el resto, estamos enviando a todos una carta pidiendo el cumplimiento en un plazo de cinco días. Pero 800 caracteres es demasiado». Así que poco a poco vamos avanzando”.