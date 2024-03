Hungría… La voz del ex ministro avergüenza al partido de Orban

Magyar compareció el martes ante la Fiscalía de Budapest con Grabación de audio De su exmujer, con quien sale desde el año pasado. Estos dos minutos, como Reconstrucciones Europa política documentará el intento de los líderes del Fidesz de Ocultar pruebas de corrupción entre miembros del partido. En particular, Antal Rogan, jefe de gabinete de Orbán, habría distorsionado documentos judiciales en nombre de Pál Wöllner, un subsecretario de Varga que estuvo involucrado en un caso de soborno. Feulner dimitió en 2021. En una “tiranía electoral”, ¿cómo? El Parlamento Europeo ha decidido Hungría ya está en 2022, esto está previsto Sacrificar peones vulnerablesPreservar la imagen del Primer Ministro. Este fue el caso, además de Novak y Varga, de Józef Sajer, el comisario de Orbán en Bruselas que pasó desapercibido tras participar, en 2020, en una auténtica orgía. Cerca En la capital belga.

El portavoz del Gobierno, Zoltan Kovacs. Dudaba de la autenticidad del sonido.. En una publicación en Facebook, Varga confirmó que la voz era suya, pero dijo que su exmarido la obligó a grabar. La húngara está acusada de chantaje y violencia doméstica. Antes de su separación en 2023, los medios progubernamentales describieron a la pareja como… Un modelo de familia tradicional, en el que se basa el discurso nacionalista de Fidesz. Magyar era miembro del partido y formaba parte de él.Círculo interno Como «marido», ocupó un cargo público durante mucho tiempo. Se reposicionó en febrero, a través de una entrevista en YouTube, y A mediados de marzo organizó un mitin en Budapest, donde anunció que fundaría un partido.. En 2022, la oposición no ha logrado socavar el gobierno de Orban: uno de los ex hombres del primer ministro (también) lo intentará. Quién en febrero – descúbrelo Los New York Times — ofrecí proteccióndurante 3 días, para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, investigado varias veces en su tierra natal, en la embajada de Hungría en Brasilia.