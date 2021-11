Hoy el cielo está nublado, viernes 19 niebla, sábado 20 niebla »ILMETEO.it

Previsión meteorológica para el jueves 18 de noviembre de 2021, Turín. El día se caracteriza por cielos nubosos, y las temperaturas oscilan entre los 6 y los 12 grados centígrados.

Previsión del tiempo para Turín

Turín, jueves 18 de noviembre: Condiciones generales de nubosidad comprimida, temperaturas entre 6 y 12 grados centígrados. En particular, tendremos un ligero nublado por la mañana y por la tarde, niebla en las orillas por la noche. Durante el día, la temperatura máxima se registrará a las 2 pm y será de 12 grados centígrados, y la mínima será de 6 grados centígrados a las 7 am. Los vientos estarán ausentes por la mañana, y el resto del día será débil desde el este y noreste, con una fuerza de unos 3 km / h. La visibilidad mínima será a las 11 de la noche y será de 50 metros. La mayor intensidad de energía solar será a las 13.00 horas con un valor de UV de 1,2, que corresponde a 363 W / m2.

Viernes 19 de noviembre: Hoy se caracteriza por la posibilidad de niebla. La temperatura máxima se registrará mañana a las 2 pm y será de 10 grados centígrados, y la mínima será de 8 grados centígrados a las 7 am, y el viento estará ausente durante todo el día. La visibilidad mínima será a la medianoche y será de 50 metros. La mayor intensidad solar será a las 11 de la mañana con un valor de UV de 0,2, que corresponde a 159 W / m2.

Sábado 20 de noviembre: Un día caracterizado por niebla por la mañana, y una temperatura de menos de 7 grados Celsius y no más de 9 grados Celsius. En detalle: Niebla en las orillas o extendida por la mañana, hasta niebla espesa por la tarde, niebla difusa en las orillas por la noche. Durante el día la temperatura máxima será de 9 ° C a las 15h, mientras que la mínima a las 8h será de 7 ° C. El viento estará ausente todo el día. La visibilidad mínima será a las 3 de la mañana y será de 50 metros. La mayor intensidad de energía solar será a las 13:00 horas con un valor de 0,5 rayos UV, equivalente a 225 W / m2.

Domingo 21 de noviembre: Hoy se caracteriza por la niebla. Durante el día, la temperatura máxima se registra a las 3 pm y será de 8 grados centígrados, y la mínima es de 5 grados centígrados a las 8 am. El viento está ausente por la mañana y por la tarde, débil del norte y noroeste por la noche con una fuerza de aproximadamente 5 km / h. La visibilidad mínima será a las 4 de la mañana y será de 50 metros. La mayor intensidad solar será a las 12 con un valor de UV de 0,3, que corresponde a 191 W / m2.

