familia joven Mujer muerta Porque’sobredosis de paracetamol en un hospital público Inglés, demandó al centro de salud. Laura Higginson, abogada capacitada y madre de dos hijos, fue al hospital por neumonía en abril de 2017. Pero la mujer murió dos semanas después. Fallo multiorgánico y sepsis. Weston Hospital, en Merseyside, según informó The Independent, admitió la sobredosis como la causa de la muerte, pero también negó cualquier responsabilidad, dando un relato completamente diferente de la historia y descartando, en efecto, la culpa.

Sin embargo, los informes de los expertos encuestados por The Independent aún permanecen Especialista en hígadoPuede sonar como si estuviera echando al hospital a sus responsabilidades. mujer – que pesa solo 36 kg – Iba a tener unCirrosis debido a una sobredosis de paracetamol. El error fue reconocido por el personal médico al tercer día, pero la familia de Laura no fue informada. Por el contrario, los médicos habrían puesto un Reporte «plagado de inexactitud»Encubra la historia. Estas son las palabras que usa el marido de laura, Anthony HigginsonEn una entrevista con The Independent: «Solo queremos justicia. No nos importa el dinero. Laura murió en vano y todas las instituciones encargadas de garantizar una atención segura fracasaron repentinamente, convirtiendo la vida de Laura en un número, una estadística sin valor.»

Anthony, un ex soldado, gastó miles de libras para obligar al régimen a reabrir el caso. Un tercer juez de la Sharia ha abierto ahora una investigación. El Royal Prosecution Service (CPS) ha confirmado que está considerando presentar cargos de asesinato al St Helens and Knowsley Hospitals Teaching Trust, que opera el Weston Hospital, después de que la policía de Merseyside les entregó un expediente. La demora en tomar una decisión sobre el caso llevó a la familia de Laura a hablar. La madre de la joven, Denise, fue clara: «Somos obstrucciones en todo momento y no es justo».

La muerte de Laura no parece un caso aislado. La sobredosis en adultos con bajo peso en las salas del hospital del NHS fue reportada por el organismo de control de seguridad, la Rama de Investigaciones de Seguridad de la Atención Médica, en un informe a principios de este año. Ha habido seis incidentes en St Helen’s Trust en los últimos cuatro años en los que los pacientes recibieron una dosis más alta de acetaminofén de la que deberían debido a su menor peso corporal.