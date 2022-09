Horóscopo semanal de Paulo Fox del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2022, lo que dicen los astros para ese día

Aries

Las conversaciones tranquilas de los arios siempre suceden. Bloquea tus impulsos naturales y usa una capa de suavidad que también se mantiene en su lugar. Permítete aspirar a ser feliz y reconoce tu preciado derecho a disfrutar siempre del lujo y del amor. Momento: color lavanda. No te dejes atrapar por el modo de trabajo, Aries. La limpieza y el orden definitivamente pueden esperar otro día. Las energías de hoy indican que hablar con amigos y familiares debe ser su máxima prioridad. Considere pasar la tarde haciendo actividades con sus hijos. Contrata a una niñera para la noche. Sería bueno salir con tu pareja, solo ustedes dos, si es posible.

buey

Los toreros sentirán que les espera un día glorioso. Te llegan cosas inesperadas y al mismo tiempo muchas cosas deseables. Presta atención al comportamiento de quien quieras, te darás cuenta de que los cambios que hace uno afectan positivamente al otro. Momento: rosa perla: es probable que sus ideas estén completamente operativas. Por mucho que debas dedicar tu tiempo libre a la familia, no puedes evitar la forma en que estás conectado, Tauro. Cuando estés en casa, puedes acercarte sigilosamente para revisar tu correo. Es posible que esté llamando en secreto a su socio comercial. Tu familia pone los ojos en blanco, pero generalmente entienden y toleran tu comportamiento loco. ¡Asegúrate de activar la magia extra, por si acaso!

mellizos

Es un día en el que hay que tener cuidado de no dejarse tentar por gastos innecesarios. Evita la compulsión que algunos puedan tener y analiza el motivo de este deseo. El lujo que podría provenir de nuestra revisión Fuero. para conocer. Momento: Color cobre, este es un buen día para las finanzas, Géminis. Con sus tarjetas de crédito agotadas, podría pensar que su cuenta bancaria no es tan saludable como debería ser. Pero hoy es probable que recibas alguna noticia que indique lo contrario. Puede obtener ganancias inesperadas o descubrir que su cartera está generando buenos rendimientos. Es un buen día para el papeleo.

cáncer

Un día de emoción y momentos felices. Las emociones positivas se acumulan en tu interior, ayudándote a poder demostrar lo divertido y saludable que es vivir en alegría o en una situación de no conflicto. Toma decisiones para seguir adelante. Momento: color fresa Puede que te sientas demasiado perezoso hoy, horóscopo de Cáncer, ¡y definitivamente mereces sentirte así! Te mereces algo de tiempo libre después de todas las actividades de la semana pasada. Date un verdadero día libre. Haz lo que quieras, ya sea ver películas o pasar la tarde sumergiéndote en la bañera. Indulgencia total. Relájate y relájate.

León

Se sentirán incómodos con las personas que los rodean, y no les hará daño decir lo que les pasa. Las frecuentes veces que se encontraron sus sentimientos permiten sugerir que quieren definir lo que quieren para alcanzar la felicidad. Momento: turquesa.

Bakr

Los virginianos, especialmente los virginianos, deben prestar atención a nivel emocional. Cosas que no cierras ni molestas, es hora de levantarlas y pensar si necesitas continuar con estas conexiones. Intenta liberar espacio en tu mente y en tu corazón. Momento: castaño.

escala de peso

Hay momentos en que las cosas llegan a sus límites. Es difícil llevar al Libra nativo al borde de la impaciencia debido a la tremenda comprensión que tienen. Pero deben poder cambiar esta frecuencia que no les aporta nada positivo. ha evolucionado. Momento: Púrpura. Horóscopo de hoy: Trata de organizar tu trabajo y asuntos personales, ya que hay momentos de incomodidad en los que te sorprenderás. el amor: Recientemente tú y tu pareja habéis podido superar un malentendido que tanto os ha dolido. Continuar por el camino de la derecha.Riqueza: Puede ser que su solicitud de empleo no haya sido bien recibida. Simplemente tómalo e inténtalo de nuevo. lujo: Estás pasando por un buen momento en cuanto a salud, lo que no quiere decir que no tengas ningún tipo de tratamiento.

El Escorpion

Escorpio aplica hoy sus habilidades para poder cerrar la puerta a monedas y escudos. Las personalidades fuertes tienen el tipo de reacciones que, por cierto, son saludables. Le gusta poder dar lo que quiere. Momento: color perla. Horóscopo de hoy: Tu fuerza está en tu voluntad, pero trata de no dejarte llevar por tus sentimientos que no siempre te hacen sentir bien. el amor: Habrá un elemento de dualidad en su naturaleza que puede crear situaciones complejas. Intenta vencerlos. Riqueza: Estás pasando por un período de trabajo y agotamiento, debes hacer otras actividades que te relajen. lujo: Es posible que sienta cambios constantes de temperatura. Toma precauciones. Presta atención a tu cuerpo y haz actividades relajantes.

Sagitario

Has estado tan ocupado las últimas semanas que es posible que sin darte cuenta hayas pasado por alto a la persona especial en tu vida, Sagitario. Fue divertido pasar tiempo juntos, pero eso dejó muy poco tiempo para primeros planos y abrazos. Intenta corregirlo hoy. De hecho, es posible que necesite una siesta. ¿Por qué no invitar a su miel a unirse a usted?

Capricornio

Es posible que en un futuro próximo te suceda un gran cambio, Capricornio. Es posible que se dé cuenta de que su hogar y vecindario actuales ya no encajan. Si está jugando con la idea de la reubicación, es posible que hoy reciba algunas noticias que lo motiven a convertir su imaginación en realidad. Este es un buen día para revisar los listados de bienes raíces. Puede que te sorprenda gratamente lo que encuentres.

Acuario

Tal vez has estado gastando mucho dinero últimamente y estás conteniendo la respiración esperando que lleguen las facturas. Quizás un cálculo rápido hoy arroje buenas noticias. ¡Milagro de las maravillas, parece que has alcanzado tu presupuesto, Acuario! Trate de no reaccionar exageradamente ante la noticia de que tiene más dinero del que pensaba. Dale a tu billetera y chequera algo de tiempo libre.

pez

Este es un buen día para reflexionar sobre las últimas semanas y obtener perspectiva, Piscis. Es posible que hayas trabajado demasiado y hayas descuidado otras prioridades en tu vida. Regálate este día para relajarte y conversar con amigos y familiares. Pasa el día charlando, riendo y relajándote. No te obsesiones con las tareas que te esperan en la oficina. Ellos no van a ninguna parte.