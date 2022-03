Horóscopo del día, viernes 18 de marzo: Aprecio por el compañero Leo

Torre Barbanegra hoy, viernes 18 de marzo de 2022.

Aries. 21/3 – 20/4

un dia de trabajo La responsabilidad quita la pereza, la alarma del amor propio suena fuera de la cama y ahora mismo sueña también. El amor es una cosa maravillosa, pero hoy requiere una idea brillante para evitar que se atasque en los bajíos de la vida cotidiana.

Toro. 21/4 – 20/5

Ocupado pero tranquilo, disfrutas del ambiente relajado en casa y con amigos. Entre agradables charlas, el día transcurre como el aceite. Sintiendo un bienestar total, el cuerpo y la mente viajan al unísono para apreciar lo que la vida tiene para ofrecer.

mellizos. 21/5 – 21/6

Luna en cuadratura: Por supuesto que no estás de humor. Si añades el confuso Neptuno después de eso, entenderás por qué te sientes desafinado por la mañana. Enfriando el microclima a través de chubascos repentinos. Las cosas que pasan, la perfección no está fuera de este mundo.

cáncer. 22/6 – 22/7

Día sonriente, la luna está en un estado hexagonal que hace que la pareja sea expansiva y cariñosa. Al jugar bien el juego, puedes hacer promesas. Se necesita una lógica estricta para terminar la negociación con el interlocutor aparentemente difícil.

León. 23/7 – 23/8

Un día completo desde el punto de vista del trabajo. Satisfactorio en términos de profesionalismo y digno del aprecio de sus colegas. El frente del corazón está en silencio hoy. Pero el amigo de cuatro patas, tu fiel compañero, te saluda meneando la cola como siempre.

Bakr. 24/8 – 22/9

Las tensiones acechan en el hogar y en el trabajo: la luna en el signo, instigada por el sol, alimenta enfrentamientos y malentendidos. El tacto y la diplomacia no son opcionales. La clave en las relaciones con los demás es ser sencillo, honesto y sobre todo.

Equilibrio. 23/9 – 22/10

No pidas demasiado cuando las circunstancias no estén a tu favor. Sigue las pautas que la vida te da todos los días. Si tu soledad no está motivada por una necesidad de pensar, evita encerrar en la puerta a quienes te aman.

El Escorpion. 23/10 – 22/11

El impulso constructivo de la Luna en Virgo quita el alcance de cualquier vuelo imaginario y restituye, sobre todo, el sentido práctico. Tratar sabiamente a todo ya todos, y especialmente escuchar a aquellos que conoce y respeta, lo guiará para mejorar.

Sagitario. 23/11 – 21/12

Luna y Sol te mantiene clavado a trabajar tus luchas con problemas por resolver. El único consuelo es que este esfuerzo dará sus frutos. Buscamos estilo, orden y practicidad. Atrápalos si los ves, ¡realmente los necesitas hoy!

Capricornio. 22/12 – 20/1

¿Desacuerdos entre amigos sobre los planes para la noche? Al centrarse en su sentido práctico, puede mediar y encontrar soluciones comunes para todos. Tendrás la oportunidad de aclarar alguna cuestión afectiva o familiar, no la pierdas por orgullo.

Pecera. 21/1 – 19/2

Un día sin apoyo pero felizmente también sin complicaciones. Lo que sea que haya que inventar: depende de ti dirigirlo hacia la situación que más deseas. Gran limpieza, un poco de compras y mucho más para no perder el equilibrio y la serenidad, yoga y meditación al gusto.

pez. 20/2 – 20/3

La luna amenaza con percances que echan a perder los planes del día. Mantén la calma si puedes, discutir con tu pareja solo empeorará la situación. La imaginación se hace cargo alimentando las dudas sobre la lealtad de su ser querido. Las apuestas son altas.

