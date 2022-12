Horóscopo de hoy 29 de diciembre de 2022 para todos los signos según Barbanegra

Horóscopo de hoy 29 de diciembre de 2022: Esto es lo que predijo Barbanegra y cómo las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes en relación con la Tierra afectarán a todos los signos.

Horóscopo de hoy 29 de diciembre

Aries. 21/3 – 20/4

La Luna en tu casa en conjunción con Júpiter te aconseja que utilices tu simpatía y todo el tacto que tengas para solucionar un asunto delicado. La pregunta es una respuesta razonable es un cumplido. Si preguntas con palabras amables, el otro lado… responderá.

toro. 21/4 – 20/5

Incluso si alguien logra superarte, no te enojarás en absoluto y no cederás al estrés. Tarde o temprano seguro que lo consigues. Conocer los ciclos de vida te da una ventaja que muchos no consideran importante, ¡pero lo es!

mellizos. 21/5 – 21/6

Bajo la influencia de la Luna en Aries, puede que seas más impulsivo, pero esto te ayudará a no tomarte asuntos importantes delante de tus narices. Grandes ideas para una nueva actividad. Puedes ganar algo más.

cáncer. 22/6 – 22/7

Te encuentras con la terquedad de un colega que no quiere cambiar de opinión, a pesar de que le demuestras absolutamente que tienes razón. No te preocupes demasiado y déjalo al tiempo. ¡La verdad siempre sale tarde o temprano!

León. 23/7 – 23/8

Leer una novela abre las puertas de la imaginación. Viajar con tu imaginación te lleva a descubrir mundos lejanos llenos de nostalgia. Afronta la posibilidad de una entrevista de trabajo con tranquilidad, reforzado por tu preparación para la misma.

Bakr. 24/8 – 22/9

No pienses que algunos deseos no se pueden cumplir a priori, o que simplemente bloquearás su curso. Debes tener más confianza. Antes de que finalice el año, hay que resolver algunos asuntos que no se pueden aplazar más.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

Hoy será difícil expresar tus sentimientos debido a la oposición lunar. Preferirías no participar. Mantente detrás de las líneas sin ser atacado. Pero al hacerlo, se perderá muchas experiencias.

El Escorpion. 23/10 – 22/11

No te sientas a salvo de posibles juicios. Si no quieres dejar nada al azar, apunta a la perfección, que es una meta difícil de lograr. Puede adaptarse a muchas situaciones, pero no a todas. Hay un límite que no quieres cruzar.

Sagitario. 23/11 – 21/12

Eres muy inspirador tanto en el trabajo como en casa, siempre queriendo añadir tu toque creativo. ¡Gracias a la Luna en Aries! Muestre a los demás que sabe cómo divertirse, incluso mientras se ocupa de administrar una casa.

Capricornio. 22/12 – 20/1

Si tienes que hablar frente a muchas personas, Venus en conjunción con Mercurio te echará una mano. Las palabras fluyen y acarician a los oyentes. A alguien que no creía en tu estilo de arte, muéstrale tu trabajo: se sorprenderá.

Acuario. 21/1 – 19/2

Al caer en demasiados intereses, corres el riesgo de perderte cosas importantes que no lo son tanto. Cuidado con la superficialidad. En una pareja, no des nada por sentado, o el otro podría hacerte lo mismo.

Pescado. 20/2 – 20/3

Antes de soltar, la Luna te brinda relaciones armoniosas con Venus, Mercurio y Plutón. Tienes todos los elementos para causar una gran impresión. Si desea obtener resultados más sorprendentes, solo haga un pequeño esfuerzo todos los días, ¡utilice su fuerza de voluntad!

© Reproducción Reservada