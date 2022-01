Horóscopo de hoy 22 de enero de 2022 – Barbanegra

Tu horóscopo de hoy, 22 de enero de 2022: Esto es lo que puede esperar pájaro negro Y cómo las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes en relación con la Tierra afectan a todos los signos.

Horóscopo de hoy 22 de enero

Aries. 21/3 – 20/4

El coraje y la iniciativa le darán la oportunidad de ganarse la admiración de colegas que hasta ahora han sido tibios con usted. Seguirás tu propio camino, confiando solo en tus medios. Pero no subestimes el apoyo…

Toro. 21/4 – 20/5

Con Venus como amigo y Saturno en contra, estás en pleno fermento creativo. Incluso si sientes que te estás perdiendo algo, no puedes concentrarte en qué. Solo las personas que realmente hacen lo que dicen pueden enseñarte mucho.

mellizos. 21/5 – 21/6

La luna es prometedora, pero mientras Júpiter sea hostil, tu cielo no se despejará del todo y aparecerán algunas nubes aquí y allá. Júpiter en Cuadratura confundirá tus pensamientos, todos son muy determinados. Te fastidiará con mil cosas que puedes hacer.

cáncer. 22/6 – 22/7

El sábado, con la alianza de la Luna, podrás expresar alegría y agradecimiento a tus seres queridos, quienes te llenarán de cuidados y mimos. Algunos contratiempos lo harán sentir inadecuado, pero encontrará una actividad normal y la capacidad de responder.

Lyon. 23/7 – 23/8

La rutina se volverá más exigente. Se esperará que sacrifiques tu tiempo libre y no podrás evitar decisiones pendientes. Cuando tengas dificultades, no te encierres y si lo necesitas, sé cómo pedir ayuda.

Virgen. 24/8 – 22/9

Con las estrellas hoy, hoy estará en la balanza. En lugar de lanzarte a la acción de forma exagerada, tómate un descanso. Aprende a disimular la necesidad de seguridad y cariño cuando se espera de ti un papel más serio.

Equilibrio. 23/9 – 22/10

Gracias a Saturno, te marcarás unas metas comunes muy atractivas con tu pareja y esto demostrará la fuerza de vuestro vínculo. Afronta las pequeñas complicaciones que han durado mucho tiempo, antes de que se conviertan en verdaderos problemas.

el Escorpion. 23/10 – 22/11

Si son una pareja estable, lidiarán con los viejos temas espinosos y eliminarán las fricciones que podrían debilitar la relación a largo plazo. ¡Esta fue solo la luna en Virgo hoy, para devolverle una sonrisa a la familia!

Sagitario. 23/11 – 21/12

Con la Luna en la cuadratura de Virgo y con Marte en el signo, en el trabajo sentirás la necesidad de hacer cambios, pero tendrás poca paciencia para su implementación. Si sientes que tu pareja no te comprende, trata de entender sus razones, y busca el diálogo, no las riñas.

Capricornio. 22/12 – 20/1

Gracias a la Luna en su triple viaje a Plutón, es momento de declararte con la persona que amas. Superarás miedos y dudas al no corresponder. La indisponibilidad de un colega no lo engañará, por el contrario, podrá compensarlo de manera rápida y efectiva.

Pecera. 21/1 – 19/2

Dada la traviesa Luna en Virgo, el humor será una especie de bailarín. Sea más paciente en su familia y no tire demasiado fuerte, puede romperse. Escuche a Marte, quien lo ayuda a sacar la determinación correcta para lograr sus objetivos y emerger.

pescado. 20/2 – 20/3

Algún conflicto en la familia a causa de la luna hostil. Te sientes empujado hacia elecciones que no te gustan, pero no podrás decir que no con claridad y decisión. Distingue entre formas de cooperación que te pueden enriquecer y aquellas que no te dan ninguna garantía.

© Todos los derechos reservados