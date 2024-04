Horóscopo de Branko para el 9 de abril de 2024

Aries Es un placer para nosotros escribir su horóscopo, en este mes cubierto de verde, el color de Venus también mezclado hoy con la luna nueva: ¡Chicos, esto es amor, es pasión! Una temporada navideña verdaderamente especial, no falta nada, pero ¿podrían faltar debates directos y comparaciones? No, pero bajo la influencia de este cielo primaveral, al menos tendrás el privilegio de ser siempre tú mismo. Las águilas andan sueltas.

Tauro Quizás aún no te hayas dado cuenta de que no hay planetas en tu contra. Puede que haya algunas lunas malas, falta la influencia directa del Sol y de los dos planetas en Aries y, por tanto, momentos de cansancio y tristeza, pero la riqueza personal no corre peligro. En efecto, por la tarde, cuando la Luna llegue a tu signo y se una a Júpiter, te encontrarás sujeto a un cariño amoroso. Una mirada a las cosas que hemos logrado en los últimos 12 meses.

Géminis: Gracias a la presencia del apasionado Venus en Aries, el amor avanza hacia días más tranquilos y satisfactorios, aunque Marte siempre sea un alborotador para el matrimonio. Pero cuando aparezcan lunas hermosas como la de hoy, podrás con todo, superar incluso a los que empezaron antes que tú. Haz algunos movimientos emocionantes, Luna te respalda hasta el 19 de abril. Naciste para sorprender y ser admirado por el mundo.

Cáncer Una cierta inestabilidad es característica del período de Aries, hasta el día 19, esto lo confirma la Luna por la mañana todavía en Aries, junto con Mercurio y Venus. Estas fuertes influencias parecen más difíciles porque ocurren juntas, por lo que recomendamos reducir el cronograma de compromisos y verificar documentos escritos, transacciones, compras y ventas. Por la noche, la Luna en Tauro crea una atmósfera más sensual en el amor.

Leo Probablemente no irás a la luna, pero puedes llegar a la luna por trabajo, negocios o inversiones en un lugar lejano o en el extranjero. El aspecto que te trae suerte es la conjunción de Mercurio con el Sol, eficaz mediador y agente que defiende tus intereses. Puedes remitir disputas legales, si es necesario, en anticipación al próximo Júpiter en Géminis. Reserva la velada para encuentros de amistad. El amor está iluminado por una flor maravillosa.

Virgo La situación familiar no es la ideal, la boda espera hasta mayo, tu hinchazón y tensión sirven para las previsiones meteorológicas, el dinero vuela… Sin embargo, algo nace, ¡y llega! Sigue en movimiento la Luna Nueva en Aries, signo con el que tienes una vieja amistad, que muchas veces se convierte en colaboración profesional o atracción romántica. Mercurio actúa en ese signo, convirtiendo las ideas en acciones concretas ya por la noche. De hecho, la Luna pasará a Tauro.

Libra tiene más enfrentamientos que comparaciones útiles en el trabajo. Pero si cree, ciertamente no hoy, que el diálogo con determinadas personas no puede continuar, ¿por qué insiste? En una palabra, las disidencias y los comentarios injustificados son más chismes que críticas. Esto es lo que te hace pensar en la luna en la primera parte del día mientras estás en Aries. Por la noche se acerca a Tauro y también mejorará en el amor. ¡Te pueden quitar todo, pero no el amor apasionado!

Escorpio Un recordatorio de salud también es obligatorio cuando la Luna cambia la fase de Aries y otorga su beneficio, protege tratamientos y visitas médicas, y ayuda a liberarse de malos hábitos y excesos alimentarios. A veces te gusta sentirte mal… Borrar puntuaciones con personas de tu pasado. Con esta energía mental alimentada por las ardientes estrellas en Aries, animadas esta mañana, podrás ser convincente y entablar una excitante lucha sexual.

Sagitario la salida de la primavera. Tercer signo de fuego, te favorece la luna nueva en Aries, que te protege con su suerte. Incluso enamorado. Las personas solitarias pueden sorprenderse con un nuevo amor, e incluso las parejas sentirán el suave llamado de Venus. Incluso si no tienes esta maravillosa técnica de carreras de amor, sabrás cómo crear una atmósfera intensa y recibirás elogios de Marte.

Capricornio Tienes que calmarte y controlarte, Luna aún es capaz de sacar a la superficie energías negativas, algo que no te puedes permitir en un momento tan importante para el trabajo y tu familia. Esta explosión de luz te sorprende, pero Venus en Aries dice que necesitas luz para leer con claridad y precisión en ti y en los demás. Pero céntrate en lo básico. Esta noche confía en tus amigos.

ACUARIO Citas con especialistas en el ramo que te interese, desde notarios hasta empresarios, financieros, agentes de todo tipo. Júpiter insiste en el seguro. Cualquiera que sea el problema o los problemas que enfrente, ¡hay muchas estrellas con usted! Atrévete a hacer algo fuera de lo común. La flor parece una niña pintada por Botticelli y te trae buena suerte bajo la luna nueva. Pero por la noche es imprescindible relajarse y la luna cambia.

Piscis ha cambiado en el sector patrimonial. Concluirás un nuevo negocio o negocio financiero con la protección de cinco orbes sólidos. A partir de esta tarde, la Luna estará en Tauro en conjunción con Júpiter, durante dos días seguidos, en un aspecto creativo y valiente con Marte y Saturno. Éxito que no se puede discutir.



Amor: Él y ella son como dos peces unidos por un hilo de oro.