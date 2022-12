Horizon Forbidden West – Multiplayer.it gana

Como al final de cada año, fundición digital Resúmalo y elija cuál, en su opinión, soy Juegos con los mejores gráficos de 2022. Entusiastas de la tecnología coronados Horizonte Prohibido OestePS5 y PS4 exclusivas hechas por Guerrilla Games.

En el video extendido a continuación, John Linneman y Alex Battaglia de Digital Foundry hablan sobre los juegos gráficamente más impresionantes del año pasado. La lista incluye Dying Light 2: Stay Human, Need for Speed ​​Unbound, Warhammer 40,000: Darktide, A Plague Tale: Requiem y también Fortnite después de cambiar a Unreal Engine 5 e implementar Lumen, Nanite y otras tecnologías de Unreal Engine 5.1 . Otros dos títulos de PlayStation, Gran Turismo 7 y The Last of Us Part 1, se destacan en la lista.

En el escalón más bajo de la plataforma encontramos Portal con RTX, la nueva versión creada por Nvidia que prácticamente restaura el aspecto del juego gracias al uso extensivo de Ray Tracing. Para Digital Foundry, Callisto Protocol ocupa un cercano segundo lugar, a pesar de los problemas de optimización que surgieron en el lanzamiento.

El ganador, como ya mencionamos al principio, es Horizon Forbidden West, que ha conquistado a los entusiastas de la tecnología gracias a su vibrante mundo de juego y su impecable conocimiento de las peligrosas máquinas que lo habitan. Es el segundo año consecutivo que Digital Foundry corona un juego de PlayStation, y de hecho en 2021 le toca el turno a Ratchet & Clank: Rift Apart.

Curiosamente, la mayoría de los juegos mencionados por Digital Foundry son juegos a través de genlo cual es una señal de que la generación actual de consolas aún no se ha acoplado correctamente.