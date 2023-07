Horarios de televisión y dónde ver partidos de tenis en directo

Partidos del torneo de hoy Wimbledon Tenis: En el campo de las semifinales masculinas Siner Djokovic Y Alcaraz Medvédev. Este es un día importante porque por tercera vez en la historia hay un jugador italiano en las semifinales del torneo. Sinner abrirá el programa contra Djokovic, a quien desafió previamente hace un año en los cuartos de final. Seguiría otra semifinal Alcaraz-Medvedev. Las semifinales se podrán seguir en vivo por Sky TV, en el canal 201. La transmisión es visible en Sky Go y NOW, por los respectivos abonados.

