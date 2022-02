Horario de verano, la cancelación final del intercambio también en Italia, ahí es cuando »ILMETEO.it

Clima: horario de verano, la cancelación final del intercambio también en Italia, este es el momento

Cambio de horario de verano, te contamos si es la última vezEn unas semanas, exactamente Domingo 26 de marzo de 2022, comenzará el verano cuando eso Tendremos que adelantar las manecillas una hora. Aunque este año Esta puede ser la última vez en Italia.De hecho, pronto puede haber un cambio en la gestión de horarios de EPOCAL en toda Europa. Veamos de qué se trata.

Últimamente ha habido mucho debate a nivel europeo sobre la posible Cancelación con el cambio de hora Consultas públicas (Francia y Alemania en particular) y propuestas legislativas en la Comisión Europea sobre la posibilidad Elimina el cambio de hora. La propuesta es dejar la posibilidad de que cada país de la UE elija si continúa usando el horario solar o el horario de verano. La disputa es muy acalorada, especialmente entre los países del norte y del sur, donde la latitud depende de las horas del día. Cambian dramáticamente. Por ejemplo, en Estocolmo (Suecia) el sol se pone a las 22:06 horas en junio, mientras que en Roma se pone a las 20:48 horas. Esto se traduce en diferentes costos para la iluminación del edificio y otros servicios. A esto se suman los inconvenientes físicos que provoca la falta de horas de descanso: insomnio, estrés, etc. Por el momento, no se ha encontrado ninguna línea de suscriptor de e. Se pospone la idea de acabar con el sistema de doble horario Si no se realizan más cambios o consultas.

en ItaliaDada la ubicación de nuestro país, La ventaja derivada del cambio de hora es relevante desde el punto de vista económico (más luz solar = menos consumo eléctrico para iluminación) y desde el punto de vista medioambiental. Según datos de Terna (Director de Servicios Eléctricos), la reducción del consumo eléctrico en Italia debido al verano fue de 9 mil millones y 100 millones de kWh, que es la misma electricidad anual que consume una región como Cerdeña. Esto permitió a los ciudadanos ahorrar alrededor de 1.545 millones de euros. Todo esto se traduce entonces en Reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera por la producción de energía Así una reducción parcial de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático.

La situación en este momento sigue siendo un tema de debate y un tema de conflicto. Para este año, todo está listo con el reloj en la mano, El horario de verano entrará en vigor el domingo 26 de marzo y finalizará el domingo 30 de octubre de 2022, cuando tendremos que volver a poner las manos en el reloj…