Hombres y mujeres, una revelación inesperada sobre un ex tronista

El matrimonio anterior de Tronista ha terminado hombres y mujeresMostrar citas maria devilipi que lleva cautivando al público de Canale 5 desde hace más de 20 años.

Hemos aprendido Alex Migliorini Durante uno de los raros tronos gay del programa. Habiendo completado su camino hacia el trono, estaba de la mano con su elección, Alessandro D´Amico Pero la historia se empantanó después de unos meses y no estuvo exenta de recriminaciones.

respectivamente has conocido a otro hombre quien le pidio matrimonio en el 2020 CUna propuesta muy romántica.

Todo parece ir bien, pero últimamente muchos han notado que la ex tronista ya no publica nada sobre su esposo.

hace unos días, Alex Migliorini Quería romper el silencio y explicar exactamente cómo fue:

dia de reconocimiento A menudo me preguntas qué le pasó a Puggy y después de tanto tiempo me parece justo decirte que se acabó para él por tanto tiempo. No fue una decisión tomada de inmediato. Xhosa que muy pocos conocen, yo también me casé porque estábamos muy enamorados. Y también para dar a nuestra relación un futuro concreto aquí en Italia. Lamentablemente, la vida no nos ha dado un camino sencillo. A pesar de nosotros mismos, decidimos soltarnos y seguir teniendo una hermosa relación, incluso si ya no estamos juntos.

Hace un tiempo conocí a alguien más, traté de darle otra oportunidad a esta historia, pero desafortunadamente no salió bien.