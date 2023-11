Hombres y mujeres: la opinión de Shea sobre el episodio del 6/11/23

Pero queremos hablar del increíble desperdicio que se produce en Rawda. hombres y mujeres ¿Señoras que no sólo son descaradamente arrogantes, sino sobre todo irreprimiblemente mezquinas y que aún no han desarrollado su potencial con al menos un espectáculo por semana?

Es decir, solo con devolución. Bárbara De Santi En ese estudio, por supuesto, la plataforma de visualización también tenía que hacer eso. necesariamente renacer. Pero tener que esperar dos meses para ver volar los trapos (es decir, esas cosas sintéticas que evidentemente les pones) es imperdonable, vamos.

Después de toda la triste pesadez de los episodios individuales dedicados a Emociones Falso por Gemma Galgani Lo cual ha sido común en las tardes de septiembre hasta ahora, hoy realmente necesitábamos un buen espectáculo para alegrar el ambiente. O mejor dicho, para ponérnoslo más fácil y empeorarlo. Helios.

Porque sabemos muy bien las consecuencias devastadoras que pueden traer estas pinturas aparentemente inofensivas. Un punto más o menos basta para provocar un sinfín de disputas que podrán saciar nuestra sed de basura de aquí a mayo. ¿Por qué no lo explotamos sádicamente? Marie?

Seguramente no darían marcha atrás de todos modos, eh. De hecho, me parece claro que no ven la hora de pisar con valentía esos tres metros de escenario. Porque lo bueno es que realmente creen en ello, y realmente creen mucho en ello. Se sienten como una mezcla intermedia. Kate Moss En el Semana de la Moda de Milán Y Beyoncé en el escenario fuerza. una maldicion FayjAsí que maldita sea com.secsi.

Abren esas cortinas, suben esos tres escalones y de repente empiezan a retorcerse como si hubieran sido poseídos por el fuego sagrado del arte. Alternativamente, si hay un fuego ardiendo en el medio, es un fuego de vino. Inclinan las caderas, mueven las piernas a izquierda y derecha y muestran la piel como si pudieran soportarlo. Sin mencionar cuando tararean menos que palabras Reina María o guiñan un ojo zenzuali A las cámaras.

Yo diría que «es un juego«A diferencia del juego, no duermen por las noches pensando en determinadas actuaciones. Y si alguien apenas se atreve a criticar su creatividad (ibid.), entonces se descarrila porque «No entendiste el significado, lo siento.«.

Me encanta toda esta creencia desmotivada suya, lo juro. Incluso lo envidio un poco.

Entre mis momentos favoritos del día sin duda:

– Gianni Sperti que él defiende Roberta de Padua De la acusación de vulgaridad que hizo Marco España Y Tina Cipolari ¿Quién anima?¡Detener! ¿La besaste y estás enamorado? ¿Ahora no podemos decir nada más?«;

– Jimona Lo cual, justo cuando estaba a punto de arrancarse su primer traje, me hizo temer por el destino del jardín de infancia, ya lo suficientemente desgastado por la vida como para soportar un golpe tan cruel. Afortunadamente no vimos nada, excepto la vergüenza que sentimos en esa fiesta donde ella besó a una modelo, eso es todo. nota. Todo es bonito y creativo, pero ¿alguien puede explicarme qué tiene que ver la patada de la Reina en el suelo con eso?

– Claudia Lenti ¿Quién se emociona más cuando tiene que enfrentarse? Marco Viola Ahí es cuando estás con un puma Alessio Belli Stella. Aparte de eso, tieneIncluso si me diera un 1, le habría dado una calificación. marco ¡No me importa, tengo que decir la verdad, no me importa!Nadie lo cree, pero aun así me detengo cuando le grita a Al. Violaquien afirmó que Robertona Al contrario, fue “excelente”.¡Estaba jodiendo! No significa que debamos compararnos, ¡no es una competencia!«. ¿pero que?

– El duro golpe al egocentrismo Cristina Tenuta Quién sabía muy bien que lucirse allí siempre vale la pena, y trató de ganar fácilmente posando semidesnuda. Sin embargo, no superó el noveno puesto, pues la superó alguien veinte o treinta años mayor que ella. ¿Cuál es la vergüenza, mi pequeña?

– Bárbara En una forma exquisita, con una varita mágica y una corona con visión de futuro en la cabeza, logró instantáneamente el primer lugar en la clasificación, lo cual fue realmente delicioso”.Ahora recuperemos todo lo «nuevo».«;

– No Pandilla Lo cual nunca decepciona, especialmente cuando se trata de… aurora tropea. Sólo para oponerse dicen tonterías, eh. de cohesión espiritual «cual»Vimos la escena en la que se ponían guantes repetidamente y luego se vestían como mujeres. ¡Cero creatividad!«, cuando hace diez minutos claudia Ha actuado por vigésima cuarta vez gordo Pero quién sabe por qué no se planteó la misma objeción en aquel momento. Desde Padua Quien captó el clip con el perro solo para atacarla. No dejarlo pasar está bien, pero también es cierto que Tropea Y con este sacrificio, incluso en los desfiles, destruyó francamente nuestros ovarios.

Sin mencionar que no, nunca se deben hacer alarde de las buenas acciones. Y menos aún si se hace para recalcar que somos cada vez mejores que los demás.

pero para ganar Prefiero la ley de Elios hoy es por derecho Elena de Perino. Ella, ese culo de tiras que saludaba ante las cámaras y esa obesidad que echaban en cara a los comentaristas. Con un solo espectáculo alcanzó las cimas de la vulgaridad Jimona Y su emocionante lavado de autos nos lo ha brindado, hasta ahora. Pero viendo la mitad del jardín de infantes … Gianni En primer lugar, en caso de shock, solo el precio total del billete valió la pena.

Vídeo del episodio: episodio completo – Los sueños son deseos, desfile de Roberta – Los sueños son deseos, Desfile Gemma – Los sueños son deseos, desfile de Claudia – Los sueños son deseos, Elena Fashion Show – Los sueños son deseos, desfile de Christina. – Los sueños son deseos, el desfile de Bárbara. – Los sueños son deseos, desfile de Emanuela – Los sueños son deseos, desfile de Aurora. – Los sueños son deseos, procesión de Ida. – Sueños, deseos, nombres de desfiles de moda. – Los sueños son deseos, desfile de Tiziana – Los sueños son deseos, desfile de Donatella – Los sueños son deseos, la procesión de Yasna. – Los sueños son deseos, Desfile Gabriela – Los sueños son deseos, desfile de Manuela – Los sueños son deseos, desfile de Patricia – Orden de visualización