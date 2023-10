Hombres y mujeres: la opinión de Shea sobre el episodio del 11/10/23

Lejos de mí querer defender de cualquier manera Mauricio LaudicinoSeamos claros. Pero toda esta gente, tanto en el estudio hombres y mujeres Está en Internet, de repente en solidaridad con «pobre joya!«El cual iba a utilizar para quedarse en el centro de estudios y»Recorre las siete iglesias«Me hace sonreír. Y mucho también».

Es decir, la discusión no se produciría si hubiera un asiento delante del ciclista. juana, federica o suposición«A cualquier mujer que, habiendo contactado con el programa porque estaba genuinamente interesada en encontrar el amor, después de un mes o más de salir con un hombre todavía se le niega un beso en la cara de una supuesta persona no especificada».barricada«Y aunque este hombre le había presentado su semilla mientras tanto y se había revelado diciendo:»Sólo hay 4 personas que pueden juzgarme: mis tres hijos y tú. ¡No me importa nada más!“- Después de unos minutos tiende a dejar entrar a otra mujer que vino a recibirlo.

Cual Mauricio Tiene algún obstáculo que le impide ir más allá del abrazo, nadie lo cree (especialmente la persona que «¡En 29 años no he estado soltera ni un día!Esto es si pasa de una relación a otra. de bbbotto Obviamente ya tenía listo un reemplazo), porque si después de todas estas relaciones exigentes una tras otra Alain Delon Te sientes tan mareado que no puedes dejarte llevar con gente nueva y necesitas tomarte un descanso, y definitivamente no lo harás. hombres y mujeresAyudar a sí mismo.

Lo que tampoco cree es su virtual interés por quién está sentado frente a él. Porque si realmente amas a una mujer, incluso cuando… Tina Cipolari Le dio el billete para que te lo llevara entre marnies, y aunque tengas que trabajar, encontrarás tiempo para ella y punto. En lo que a mí respecta, no es que la llevara a eventos de trabajo per se, sino el hecho de que, una vez terminados los eventos, la llevó de regreso al hotel y le dio las buenas noches. Porque cuando la persona con la que estás saliendo te invita a ir juntos a eventos de trabajo, puede significar querer pasar el mayor tiempo posible juntos. Pero ese no parece ser mi caso, ya que apenas terminó el evento desapareció.

Mauricio Es otro hombre que cree que viene a robar a casa de los ladrones, nada más y nada menos. Lo único que realmente le importaba eran los primeros planos. canal 5Y, honestamente, era bastante obvio desde afuera en la piscina. Todo lo demás, las palabras siempre medidas y esa constante ristra de maldiciones, estaban destinadas a resistir al máximo el centro de estudios. Una historia que ya hemos visto mil veces a lo largo de los años. Lo único de lo que tengo ganas de quejarme, contra él y todos sus semejantes, es de la ausencia total de espíritu de sacrificio. Somos cobardes.

Fue precisamente su increíble espíritu de sacrificio el que creó los noviazgos más famosos Gemma Galgani. de Giorgio Manetti a Marco FirpoHemos disfrutado de toda una generación de… pretendientes Quienes, para compensar los meses en los que disfrutaron de episodios enteros dedicados a ellos, se sacrificaron por la causa. Se ensuciaron las manos y se sacrificaron por un bien mayor. Cuál era nuestra sed de basura. ¡Ciertamente nos dieron satisfacción y ciertamente se ganaron su lugar!

Pero en los últimos tiempos, lamentablemente, este espíritu de sacrificio ha desaparecido por completo. Ninguno, entre los últimos falsos pretendientes JimonaYa no tuvo el coraje de rendirse ante sus emboscadas y entregarse a ellas besos mojadosPara hornear galletas, para colgar pijamas en la puerta. Y si eliminamos los únicos aspectos divertidos y sádicos de los episodios dedicados a ella galgani Sólo queda el roto Mar*ni.

Pero la cuestión, como decía, es otra. De hecho, no hubo audiencia ante Maurizio. juana, federica o suposiciónpero Jimona. Y aquí todo cambia. Toda la lógica aceptada sobre el cruel caballero que, por oportunismo, sólo engañó a la pobre señora que buscabacom.amor Caduca en el mismo momento en que la señora en cuestión esté presente. galganipor lo que después de trece años todavía hay quienes creen en su buena fe e intención credulidad Es preocupante, eh.

joya ella no es ingenua joya Ella no se dejó engañar. joya No hizo nada más que lo que siempre hace. De hecho, esta vez tardó más de lo habitual, por miedo a perder prematuramente el centro de estudios. Pero el escenario es siempre el mismo, eh: se dirige al desafortunado en cuestión, quizás entre aquellos que ni siquiera han escapado accidentalmente, y sale un rato siendo completamente comprensiva, escuchándolo y apoyándolo con paciencia, presionándolo. para probar la carne y luego, cuando llega el momento adecuado, comienza a llorar y a arrojarse cualquier cosa a la cara solo para salir como el perjudicado. ¿Dónde viste la noticia? Mauricio¿por favor?

a «Tour de las siete iglesias.«¿No podrías haber objetado en ese momento, en lugar de cobrarle después? Y también el historial de la multa». Turín – Milán Para ella y una amiga… cómo ella solo nos contó sobre las chaquetas y los agentes, y se olvidó de pedir boletos en Lodicino? ¿Pero realmente le creíste cuando dijo eso?Me di por vencido cuando supe que era un evento oficial y que tenía que reunirme con gente del fútbol en Turín.“?Una cosa era tener un evento corporativo con 110 empleados, y podría haber tenido algunos beneficios. Mauricio Quizás lo tenía. ¿Pero qué le importa a él que conozca a la gente del club al que usted apoya? Pero claramente esto fue algo bueno que él hizo por ella, y ella tuvo el coraje salvaje de ponerlo en su lista de cosas para echárselas en cara.

Bienaventurado seas si nos ves Aún E ingenuidad en su comportamiento. Sólo veo un atisbo de mala fe, como siempre.

Vídeo del episodio: episodio completo – Gemma y Maurizio: Hablando de… ¡besos! – Elena: “¡Soy culpable de mis besos!” – Gemma y «Beso Premio» – Maurizio: «¿Besarte? Gemma, hasta el día de hoy no puedo…» – Tina: “Gemma, si Maurizio está interesado…” – María: “¡Esta noche Maurizio sale con Elena!” – María: “¡Maurizio hay una señora que quiere conocerte!”