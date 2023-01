Hombres y mujeres: la opinión de Shea sobre el episodio 9/1/23

Cómo echaba de menos a este grupo de cerdos, Riga.

Después de unos veinte días, murió. netflix Y Primero Veo buenas películas y series de televisión, casi se siente raro, te lo diré. Estaba muy bien escrita y, sobre todo, maravillosamente interpretada, simplemente ya no estaba acostumbrada a eso. Realmente necesito volver a Placer culpable para destacar, hombres y mujeresy a todo lo que tiene quemando a Los simpatizantes. Gente que anda con sus gilipolleces, que cree que está asaltando casas de ladrones pero acaba recibiendo un tiro en el pie. Y veo que con el Año Nuevo no han perdido sus buenas y viejas costumbres, sus tías estrellitas.

En resumen, comenzamos 2023 con un buen aviso. Ella (y quién la hubiera esperado) revivió después de meses y meses a la sombra de su hija. Ida Plátano!) gemma galjaniY completamente insolente y rapaz»Trastornos psicosomáticos(cit.), Alessandro posito Copia del gallo en el gallinero e paula rocco En el papel del seductor e abandonado indiferencia.

Y no quiero sonar cínico, pero estoy luchando por salvar a uno de los tres. De hecho, si solo realmente Si tuviera que elegir, el Caballero irónicamente sería el menos malo. Dado que tiene un interés genuino en las mujeres de al menos tres generaciones diferentes (y tan diferentes entre sí en todos los sentidos, no solo en la edad), es francamente poco confiable, y eso es todo. Su disfrute de mantener el pie en más zapatos, le asegura el Centro de Estudios, es pequeño pero seguro. Pero puede que se haya caídotrampaese viejo zorro paula Me parece igualmente razonable, chevvedevodi.

Es un pecado pensar mal, pero muchas veces esto es realmente cierto en la vida cotidiana, sin mencionarlo. hombres y mujeres. Y me parece hoy que todo me parece tan espantoso que si tuviera que dar un buen testamento a alguien (sin apostar a nada, fíjate. Que sabemos muy bien que el hombre más limpio todavía tiene sarna, aquí…) darle que o queEl problema es que nunca he visto las entregas anteriores.Definitivamente es más simpático pero tiene menos experiencia con la dinámica de la televisión. El chivo expiatorio perfecto para las damas bonitas atrapadas con obvias ambiciones de reinas del drama.

Breve resumen: Alejandro Vino al estudio diciendo que él y paula Salieron, se divirtieron, hubo un buen beso pero luego se detuvieron y no siguieron más porque todavía pretendía conocer a las otras damas. acabo de escuchar’Beso en los labiosSe sintió rara e hizo la escena de la madre, luego admite al final del episodio que «Hicimos el amor con A mayúscula, y al día siguiente arrojé dos paquetes de pañuelos hasta las lágrimas de alegría y emoción, porque algunos sentimientos no han estado allí durante años y pensé que ya no los podía tener.Pero ella no le dijo, uh, ja Derecho Esperé a que el anillo se lo revelara.

Vamos, pero ¿cómo puedes creer una copia ciega de Rocco? como puedo maria devilipi ¿Tomarlo para siempre cuando se está derramando por todo el lugar? Solo que derramó media lágrima cuando salió categóricamente del estudio para hacer una escena mala. Alejandro ¿Mintió necesariamente? ¿Qué pasaría si ambos lo hicieran en su lugar? ¿Por qué descartarías que ambos contaran su dosis de tonterías oficiales para taparse el culo?

Me parece claro que después negocio repugnante Ambos acordaron a sabiendas no decir nada en el estudio, pero por diferentes razones. Le convenía para no molestar a las otras damas que frecuentaba (ej. paula De esto se benefició, a mi juicio, porque no es tonto…), y cuando llegó al ruedo se quedó con la copia que habían acordado la noche anterior. Por un lado, realmente me da el espíritu de alguien que ha estudiado bien la dinámica de este programa, y ​​sus programas anteriores en el medio lo demuestran. En el registro anterior, había intuido el potencial que podía tener un caballero tan buscado desde que entró, y de inmediato encontró la manera de meterse con él.

Realmente lo veo, está bien estratégico (Él dice Gémona), Estar de acuerdo con Alejandro Al hotel para asegurarse de que no le dijo a nadie, pero tan pronto como llegó allí helios Apresurándose a estropearlo todo dirección (cit.), para que luego pase de pobre víctima en víctima tuve una velada encantadora En medio del estudio, todo se reduce al habitual «kiss punch».

versión que no habría dado un giro, si estos detalles hubieran estado en el «¡Los sentimientos con los que me despertaste después de años!Él no lo hizo todo además. Ciertamente también. Primero, porque se han visto medio tiempo, A.J. joya Siempre la conquistas por la forma en que se abalanza con avidez sobre cualquiera que accidentalmente se dirige a ella con una palabra incómoda. emociones Random al primer extranjero, ¿cómo no hay un extraño frente a ella? paula ¿Quién prácticamente hizo lo mismo?

Y en segundo lugar, Rega, ¿por qué dijo que sentimientos tan abrumadores habían despertado su noche en llamas? una y otra vez. Por supuesto, la pasión te hace perder la cabeza por complacer. Pero no, este no es el caso de paula. Dijo que había oídoExplosión«En el momento en que respondió -frente a ella quien le preguntó cómo vivía su relación, si estaba en contra o no-«en mi caso todos estan en la casaEntonces solo increíblemente Romántico y significativo ahí están sus palabras oh.

Y estoy en esta sexy vac*ta mierdaLo juro.

Vídeo del episodio: apuesta completa – Tina: «¡Deja de mirarme!» – Gemma: “Agostino estaba distraído conociendo a otro…” – en comparación con cuatro – Tina: «Gemma, pero ¿cómo estás?» – María: «Si yo fuera Alessandro sería Paola hubiera reaccionado muy mal…» – María: «¿Habitaciones? Alessandro aquí hay un mensaje…»