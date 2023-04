Hombres y mujeres: la opinión de Shea sobre el episodio 4/3/23

Chicos, ¿qué mierda hicieron hoy en hombres y mujeres? No, en serio, pero ¿qué diablos hemos presenciado?

Porque entiendo que el interés de hoy en el final novia vip 7que todos están ansiosos por ver quién será el ganador y luego acudir a las redes sociales para animar o llorar por la trama (solo por unos días, al menos. Y luego está la Pascua,isla Y a los que hemos visto hemos visto…), pero no podíamos ver episodio más inútil.

Más sarta de discursos innecesarios que pelos no deseados (hola Silvio¡Te extrañamos!), y no tanto con todo ese populismo tonto que sale de la pantalla, sino porque realmente no tenía sentido abrir una discusión de antemano. Una hora habla de cualquier cosa, literalmente.

Después de que lo vimos en el episodio del viernes. armando encarnado saludarlo será Por qué «¡Quiero uno como este, pero en un paquete diferente!ha llegado el turno de hoy Ricardo Guarnieri quien lo torpedeó Valentina Por qué «Después de una velada juntos, ya no hay ganas de volverse a verResidencia en Silvia Zanin quien lo recibio marco Por qué «En este momento de mi vida busco serenidad y tranquilidad, y lamentablemente me dio todo lo contrario. No es cuestion de dinero sino de serenidad esta situacion tuya me pone ansiosa ya pasé por eso y no quiero mas«.

Frente a tales argumentos, ¿pueden los valientes Gianni Spetti ¿No buceas para pescar? ¡Déjalo en paz! Y de hecho aquí comenzó inmediatamente su amonestación, llena de palabras y buenos sentimientos. «Él es Ricardo eso Armando Mantienen a las personas que elogian, y solo entonces las mantienen. Pero si solo buscas la tapadera, trae solo a las mujeres bonitas, si vienen por ti y quédatelas. ¡Esto es lo que busca una mujer hermosa sin saber su contenido!Dijo en la dirección de los Caballeros. «Encuentro tu carta de infinita tristeza, eres verdaderamente una mujer vacía. Hay muchas personas en Italia y en todo el mundo que no tienen trabajo sino el derecho a ser amados y a enamorarse. ¿O es una clase social que lo busca?» y el otro no lo busca?» gritó volviéndose hacia la dama.

Luego añade «¿sabe cuánto señor marco ¿Hay en Italia me alegro. ¡Eres una mujer material que solo piensa en cosas materiales y quieres establecerte! Esto no pertenece al amor, pero ya no recuerdas lo que es el amor. En el amor, no decides de quién enamorarte, si tiene dinero o no, ¡simplemente te enamoras!«.

Y, aparte de una serie de tonterías, levantan aplausos (que luego me gustaría ver en sus vidas, cuánto vale todo esto»Dos corazones De una envoltura meh y choza“Que le pegan en el pecho, pero eso es otro tema…), igual insistí en que no hablamos de nada durante una hora porque el punto es otro, en mi opinión.

Dado eso, y francamente, se debe suponer que, como lo hicieron, podrían haber sido criticados de todos modos (es decir, cuando saltan de inmediato a las personas que dicen ser «¡Eh, qué superficial eres! Pero, ¿por qué no darle una forma de hacer al menos una salida?«cuando salen en ese momento en su lugar»Eh, pero si no te gusta, deberías eliminarlo de inmediato, ¡así que me burlé de eso!«) y que ha sido bastante obvio desde que esos tres subieron al podio ArmandoY Ricardo Y Silvia Solo los conservaron por la serie de elogios aleatorios que les lanzaron y ciertamente no porque estuvieran realmente interesados ​​​​en conocerte (especialmente Zanínque no ha hecho nada por disimular una expresión de asco incluso de niños frente a las verduras), el verdadero problema aquí no es la estética ni la cuenta bancaria.

En mi opinión, la verdad es que el de ellos (y no solo el de ellos, eh… hola Gémona!) para aparearse realmente nada importante. Eso es todo. También pueden llegar modelos el secreto de Victoria y jeques árabes, pero tengo la impresión de que los pandilleros siempre encontrarán una razón para ser don nadie de todos modos. exactamente es gemma galjani — que se ha quejado durante años de no sentirse querida por los hombres que solo la invitan a los basureros Venturato porque el queria también – Pruébalo. Todas las excusas, ni siquiera muy sutiles. Su único interés es que sabemos muy bien y no, ciertamente no lo es.Aventura amorosa.

¿Resultados? Un episodio tan aburrido que si lo hubiera sabido antes, habría seguido discutiendo. Jaljani que eso tina cipolati Molesto por el aplauso del público a Damas, que sin duda hubiera sido más convincente. Eso es todo lo que se dice. Afortunadamente, este clip de nos salvó al final. Secreto de Puente Viejocon Pimienta Y Tristán Que… como dije, eran Nicole Santinelli Y Andrés Foreglio? ¡Ah, wow, esta pena y esos suspiros me confundieron!

nota. ForiglioEscucha a la tía: hagámoslo, vuelta fábrica a alex bailey, en uno de estos días es necesario aquí hacer más creíble el texto si se quiere llegar a la selección. Eso es incluso hombre del juego Iba a evitarlo, Diesel reaccionando como un farsante Celoso ¡La dignidad que trataste de darnos hoy, Najima!

