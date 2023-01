Hombres y mujeres: la opinión de Shea sobre el episodio 23/1/23

¿Qué mejor que un trashazzo banal para empezar bien la semana? Te digo: nada.

¿Usted es feliz? Al ver a este grupo de cerdos descuartizándose unos a otros para obtener un destello de luz roja, lo superarás. ¿Estás un poco deprimido? Ante algunas personas desesperadas de repente tu vida no parecerá tan mala. ¿Cómo lo dices? La basura solo puede darte felicidad”.nzomma.

basura y Alessandro positodentro de los treinta años deindividual«De alegrías parece que dio mucho. Como él generoso Que hoy en un lapso de tiempo también se le estaba metiendo Reina Maríaen la serie femenina de «Conocer desde un punto de vista emocional y personal, y luego también desde otro punto de vista…«.

Pero los tiempos de las historias que escuchamos hoy? ¡Por favor! «Sentí una ligera presión, en mi opinión tienes la uña dura, no sé si es solo conmigo o con todos. ¿Qué obsesión? beso de la primera noche Le dije «¿Me das la exclusiva?» Y me dijo: «Si hacemos el amor esta noche, ¡sí!» Tengo mis tiempos, incluso quisiste venir a mi habitación anoche. Me dijiste «te doy un masaje relajante y me voy»….”balaHa vuelto, Riga… ¡Cuánto tiempo!

Y te juro que escupí una inocente. Lo vi ponerse serio y tratar porque dijo lo agotador que era salir con todas estas mujeres al mismo tiempo y «Ven aquí al día siguiente para decirme lo que hiciste. ¡Esto no sucede en la vida normal!«, Y maria devilipi quien lo golpeó ruidosamente fingiendo estar bromeando por «¡Tienes razón, esta parte es un infierno!Y preguntó sarcásticamente.¿Tu vida siempre ha sido así? Terrible esfuerzo!«.

Entendámonos, no tengo nada en contra de las personas que a propósito decidieron divertirse en una sartén con la máxima libertad mutua. Si son adultos y han sido vacunados (literalmente, dado el período histórico) no hay nada de malo en eso, en realidad. Aunque hay un archivo Felino generalizada y cuando Esposo dijo queEn la vida normal, todos hemos hecho eso.No estaba tan equivocado.

Pero aquí, digamos que si tienes el metodo de trabajo Es salir con veinte mujeres a la vez y necesariamente acostarse con cada una de ellas porque «También quiero conocer gente desde un punto de vista romántico, ¡definitivamente no espero dos meses para un beso!» tal vez tal vez hombres y mujeres No es el contexto correcto, aquí. qué helios El conocimiento bíblico debe depender de un poco de atención adicional, al menos. De lo contrario, tienes que volver a vida normal Donde puedes follarlos a todos sin siquiera tener que decirle a otras personas lo que hiciste la noche anterior y así la tensión desaparece, chico.

en el compromiso con paula rocco Habría estado a su lado, pero solo porque se enfrentaba a alguien mucho mayor que él. Así es en este estudio, no es que te pongas del lado de los mejores sino simplemente de los menos malos según la situación. y fue entregado a Alejandro seguidor ‘Menos malYa es mucho, er, esa persona de la que finge estar enamorado. gemma galjani Cuando solo las personas más calientes en el café lo enojan descaradamente, él habla por sí mismo. Que pues… El que se lanza a cualquier heat por debajo de 50 lo ve en el medio lo entiendo, cuando vuelve a pasar. Pero todavía me elude qué encuentran en él lo suficiente como para discutir, eso es todo.

Pero esta ronda fue lo de menos de lo peor Desdémonaque después del ego escalado Ricardo Guarnieri Una salida fue suficiente Esposo Entonces ella inmediatamente se entregó. Es una pena que al recortar el post a un archivo Alejandro ¿Cómo confirmó el otro Alejandro – naranja Oompa Loompapara ser claros, en comparación con los homónimos, ambos son «una persona respetuosa«.

Por el amor de Dios, ya no estamos en la Edad Media y no necesitas un anillo en el dedo para otorgar tu gracia a alguien que amamos, Dios no lo quiera. Pero como un depredador Gémona Ella puede sentarse frente al hombre que te dice groseramente”.¿Cómo puedo elegir si no conozco personas en 360 grados?«, donde por 360 grados significa un máximo de 90, er.

El que empezó todo atrevido con cinco mujeres al frente y consiguió un récord con el que estuvo prácticamente solo Jaljani Eso sí, campeón.

En conclusión, sólo unas pocas palabras sobre informar sobre Alessio CorvinoPorque lavinia mauro No puedo manejarlo más. Qué otra cosaNi siquiera tienes miedo de perderme, Alexéi!«¡Aquí el único miedo es encontrarte en la vida con alguien como tú, hija mía! Vamos, pero ¿cómo lo haces?»

Quiero decir, realmente pasamos veinte minutos mimando a ese cerdo porque es la víspera de Año Nuevo».¿Por qué no lo haces después de la cena?¿Y afuera del club, hicieron un video de él intercambiando saludos con un amigo? pero no puedo creerlo maldito!

Ni siquiera me gustan particularmente las pelirrojas, y no entro en el rango de las mujeres que babean por un trono, pero hoy te juro que lo habría puesto allí mismo, en la silla roja. Ante esa provocaciónNo hace falta que te justifiques??? Por mi también puedes salir, Alexéi!Si hubiera levantado los talones y los hubiera dejado con un puñado de moscas, lo habría saludado vivo desde mi sofá. EXCHECCAZ*OBueno, hay un límite para todo. Y Lavinia He cruzado esa línea desde mes.

Primero, si la chica informa que él o ella es solo un amigo Cuervo negro Hacen las peores cosas todas las noches, seguro que no sería un tercer grado en la televisión para hacértelo saber, pero el punto es que si no confías en alguien, no tiene sentido seguir conociéndolo, independientemente de lo único que pueda salir de ellos es el material tóxico.

En segundo lugar, fue ridículo ver a tronista hacer una declaración sostenida de que «Ah, porque sé quiénes son tus amigos, Alexéi?cuando literalmente Mauro Ella ha estado en las redes sociales desde septiembre y hasta su espíritu perseguirá a estos cerdos (no es casualidad que se contradijera solo 5 minutos después, al hablar de lo que hizo en la víspera de Año Nuevo, dijo «¿Pero no vivías con tu madre y tus hermanas?«…ansiedad, ¡maldita sea!»).

Y tercero, pero en lugar de quejarse por eso”.Cada vez tengo que ser yo quien baje la cabeza y me gire hacia él. Cada vez que tengo que ser yo el que pide un beso. Tengo que jugar al gato muerto cada vezSi tienes que enfrentarte a eso, simplemente no lo hagas. Deja de rogar a la gente y déjalos en libertad de hacer lo que quieran hacer. Y si lo que están haciendo no te conviene, pasa al siguiente y amén, ¡ay!

Pero al menos» está informando a los amigos. Cuervo negro Para no correr el riesgo de encontrarlos entre ellos cag*gliilcaz*o, ¡eh! mes»No sentaste las bases para que yo confiara en ti«¿Por qué uno no puede simplemente callarse en casa y seguir teniendo vida social? Estamos locos».

Lavinia Y Federico Nicotera Coinciden, Riga. Obviamente están obsesionados con una persona, pero luego se pasan la vida estrujándose el alma porque nunca están contentos con lo que ven en las redes sociales y desearían poder hacerlo de manera diferente. Nunca se equivocan, y los demás son siempre los malos, los mezquinos, los jactanciosos, que no les dan nada.

Entonces, no está claro por qué están tan obsesionados con ella.

Vídeo del episodio: apuesta completa – Alessandro Sub: «¡Pamela, no me dijiste que vivías con tu ex!» – Tina: «Alessandro, ¿no tenías que salir con Gemma?» – Silvia: «Alessandro me dijo…» – Desdémona: «¡Alessandro, eres tan aventurero!» – María: «¿Es esencial el conocimiento íntimo de Alessandro?» – Lavinia y el reportaje sobre Alessio