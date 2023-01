Hombres y mujeres: la opinión de Shea sobre el episodio 20/1/23

Cuando encendí el televisor hoy a las 14.45 pensé que tenía el canal equivocado, en ese momento.

que queria ver hombres y mujerespero en primer plano estaba un hombre nunca antes visto que enumeró todos los autos que poseía, los metros cuadrados de su propiedad inmobiliaria y la cantidad de restaurantes que tenía su enorme club de verano en Pesaro.

en una pense que saldria Alejandro Borghese con la lista, y en su lugar se asomó maria devilipi para agregar esto claudio También tiene 16 pisos en alquiler, y para las mujeres que frecuenta en viajes al extranjero, Rolex de 15 mil y anillos»Como estos Sra. DDe 20 mil Seguido por uno tina cipolati maravillosamente critica a quien advirtió a las damas que «claudio ¡Ya está ocupado conmigo! Te dejo la cifra de una vez, que todos estos caudillos de aquí tienen delante en cuanto se enteran de que tienes casa en Cortina…Pero antes de que bailes o salgas, ni siquiera mientras ella está presumiendo kiko Para tronista de turno – tendrás que comprobar eso Bentley Esto es cierto, por supuesto.

«En este programa hablamos de amor!‘, pero luego pasas 20 minutos analizando el 730. Eso me encanta.

El bueno claudioSin embargo, no solo es rico, sino también un discreto filántropo. «Gracias a Rotary ayudé a erradicar la polio, construyendo escuelas, hospitales y pozos en los lugares más desfavorecidos del mundo.dijo con orgullo. hablando sobre «los lugares mas pobres del mundocomo se extraña heliosEn realidad.

Y para no interrumpir este ambiente mágico de bondad y caridad hacia los pobres, hoy he decidido lanzar una lanza a favor Ricardo Guarnieri. Por el amor de Dios, siempre es un corazón de león.¡Es tu decisión!Pon tus manos hacia adelante y lávalas al mismo tiempo. Si te aseguras de que la bandera esté despejada gloria nicoletti Y esohumberto Morir en la cuna era realmente solo para los posesivos, no para alguien que conoce el sentimiento incontenible.

pero le diré que lo encontré particularmente sincero, en esta etapa de mi relación con la dama. Si al principio fue, como de costumbre, esquivo e indeciso, haciendo un esfuerzo adicional en las vacaciones, debemos darle crédito. Por supuesto que estamos hablando de RicardoNo es como si estuviéramos esperando fuegos artificiales y declaraciones en voz alta en los altavoces. Pero precisamente porque estamos hablando de él, admite que le encanta estar con él. Gloriaque el hecho de que nunca discutan es extraño y al mismo tiempo importante, que puedan hablar de cualquier cosa y siempre entenderse no es poca cosa, aquí.

Por supuesto, ¿quién dijo eso?Tal vez ya debería haberse rotoCualquier otra cosa no presagia nada bueno para un final feliz, pero fue muy honesto al admitir que “Me enamoré de este estudio, fue el momento más fuerte de mi vida y me gustaría acercarme a eso. Definitivamente hay un anhelo de estar contigo, de pasar tiempo contigo, pero no es amor. ¿Busco el amor así otra vez? ¿Puedo?”.

Luego continúa:¿Estoy enamorado? No ahora. Lo que vivimos me gustaría seguir viviendo, es un fuerte deseo de estar contigo y no quiero perderlo. No sé cómo va, pero tirarlo así, porque el tiempo que pasamos juntos es hermoso, lo lamentaré.No sé, no sé ustedes, pero lo que parece un pequeño paso para un ser humano en realidad parece un gran salto en Guarnieri.

También por qué, seamos claros. Incluso solo para dar una bofetada Ida Plátano Y a la felicidad desbordante que tu pequeña cerillera hace alarde a diario en las redes sociales junto a proximidad (Sin puntas dobles, no quiere hacer mordisquear a nadie, ¡y mucho menos!) Ricardo Podría haber estado fingiendo quién sabe cuál es el sentimiento. Gloria Y déjale la transmisión solo a ella para que no se la dé a su exmarido. Barril lleno y esposa borracha. En cambio, aprecio que trabajes tan duro para convertirte en un hombrecito, Estrellita, y fuera de Santa’s Loop de Brescia. No es fácil, pero él puede hacerlo, vamos rico!

Hoy también salió bien de la trampa de la nueva dama. quien intento maria devilipi decirsi te toman Gloria Quienquiera que entre por esa puerta no debería ser un problema. No es que haya que verlo y luego decidir, o no verlo para que no esté bien, sino uno no sale de casa. Es una completa desconocida, es posible que la conozcas mañana en la máquina de café, deberías tener la tranquilidad de verla y decirle que no estás interesado.«Pero si él inmediatamente dijo»¡Sí, entremos en ello!Dudo que la reacción sea la misma, eso es todo. De todos modos, la dejaron entrar de todos modos, para llevarlo sádicamente a la tentación, pero a pesar de que era una mujer hermosa, él repitió que «Este no es el momento de dejar entrar a alguien más«.

Es casi seguro que terminará siendo repugnante, eso lo sabemos. Pero aprecio intentar Ricardo Para convertirse en un bebé de verdad, la alegría de la tía.

Vídeo del episodio: apuesta completa – Tina: “Hoy en el estudio es 6 de enero…” – Gianni: «Riccardo pero ¿sientes amor por Gloria?» – Gloria: Ricardo, ¿no sientes amor por mí? ¡Déjame solo!» – Ricciardo: «Gloria estamos en una encrucijada…» – la nueva dama de ricardo – Gianni: «Entonces, Gloria y Riccardo, ¿cuál es pareja?»