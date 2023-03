Hombres y mujeres: la opinión de Shea sobre el episodio 13/03/23

¿Quién nos habrá dicho que cuando llegamos el 13 de marzo deberíamos haber oído lavinia mauro decirMe gustaría recordarte que estamos a un paso, ¡así que juega bien tus cartas!«Entonces apresúrate a explicarlo».¿Dije que elegí? No creo. ¿Se cayeron los pétalos? ¡No!Si tuviera que imaginar el Inframundo, sería exactamente así, infestado de una totalcassaminc *ia Que está dispuesta a recordarnos su personalidad. totalcassaminc *ia.

Pero un poco más que eso y aquí viene Felipe Bisiglia en el maletero Isla de la tentaciónpero «Un paso«¿De qué exactamente? Pero consigue el candado, malditoque los partos también duran menos (y ciertamente no son tan dolorosos).

Lindo «vete a la mierda, Lavinia!» (pero no «en el buen sentidocomo él dijo Alessio Campoli, aquí…) hoy es la única reacción realmente posible. Aquí lo único que la tronista ha secado por completo son los ovarios, ¡y nada más que rosas!

¿Es posible que estemos siempre estancados en el mismo punto seis meses después? Con ella alardeando de su increíble escepticismo (bastante comprensible como «Indigno de confianza‘) entre sus pretendientes habituales, y mientras espera librarse de ellos, atormenta su alma con tal deseo de tranquilizar su vanidad que se traduce en una ruidosa serie de preguntas cada vez más incómodas?

Pero sentí un escalofrío de vergüenza recorrer mi espalda cuando estaba al aire libre. Alessio Corvino comencé a hacer Zayn Zwalona eso¿Entonces, qué es lo que sientes? ¡Dime, dime! ¿cómo está tu corazón? ¿Se descarta? Así que estás enamorado, ¡estás a punto de enamorarte! estamos presenciando un Cuervo negro ¡Esto se está derritiendo lentamente! ¿Sabes que me gusta esta cosa?¡Pero ayuda!

Entonces no te sorprendas si no tienes elección».No es como si te estuvieras tirando del pelo.Pero correrán a encenderle una vela a Madonna, eh.

Que la única alegría de este trono infinito me es otorgada por ellos. alessi. Cuervo negro quien se burló de ella diciendo:¿Cómo es el invernadero que haces en casa, entre mis flores y las suyas, cómo va tu pasión? ¿Has pensado en eso afuera además de secar rosas?Pero sobretodo Campoli que estaba en buena forma hoy.

Desde el exterior está completamente pavimentado («Volviste a jugar al gato muerto otra vez, y él te dio la clavija otra vez. Te veo riendo y riendo y riendo… ¿de qué te ríes? ¿Es esta una risa vergonzosa? ¡Yo también me avergonzaré de ti! A mi ya tienes una preferencia, me dices que no pero a mi claramente esta ahí, tu barriga siempre te lleva a eso, punto. Tienes que hacer las paces con tu mente, no tienes que hacer las paces conmigo, tienes un problema en tu cabeza, ¡yo no lo tengo en mi cabeza! No te voy a poner de espaldas, no te voy a dar lo que quieres, ¡no te lo voy a dar! ¡No funciona como dices!”) E incluso en el estudio no le dio un respiro.

«Hoy decidí que no te dejaré hablar, cada vez que hagas esto, entonces, ¿qué pasa, perdóname? Cuando no aparecía afuera comencé a llorar, no conmigo… ¿Qué parte no entiendes que el instinto te lleva y se convierte en prioridad? ¿Por qué no puedes esperar 15 minutos para hacer esa pregunta y hablar conmigo primero si estás saliendo conmigo?El habla no se dobla.

Y es realmente inútil Lavinia Después de pedir enviar una foto de la rosa seca en la válvula, A. dijo Campoli en un tono pedante también.”Mira, ¿es sonido? ¡Se rompe, lo seco, para que dure, para que otros se marchiten! ¡Por favor, no hagas estas pizzas!Porque si necesita mostrar una rosa seca en el frente para mostrar un Campoli lo cual no esLa rueda de repuesto, que si le pones el primer agujero al segundoEs precisamente porque es muy consciente de que todo lo demás gira descaradamente en torno a él. Cuervo negro.

nota. Echaba de menos a los populistas señalándome con el dedo roberta de padua Por qué «Eres superficial, solo te fijas en la estética.Me los imagino saliendo con gente que no les gusta porque sí.La belleza pasa, entonces, ¿qué te queda?No me parece que la señora decía salir con ella Brad Pitt (Ademas porque el lo dijo armando encarnado «me gusta mucho esteticamente’, entonces no me parece que indiquen un nivel muy alto, aquí…), pero por lo menos Con alguien que le haga querer salir. ¿Te suena muy extraño? yo no.

Lo cual es definitivamente menos vergonzoso que Ricardo Guarnieri Que en 2023 confirma con convicción que «¡Las mujeres deben asociarse con un hombre mayor, no con un hombre más joven!«, Ayudar a sí mismo.

Vídeo del episodio: apuesta completa Roberta: «Dario, entiendo inmediatamente cuando me gusta alguien…» Riccardo y Roberta: frases sibilinas María: «Ricardo, ¿te gusta Roberta? ¿Te gustaría volver a intentarlo?» Caballero a Roberta Roberta: «Voy a bailar con Andrea» Gianni: «Roberta, ¿por qué no lo intentas con Armando?» Esterna de Lavinia y Alessio C. Lavinia y Alessio C: Los trapos vuelan Lavinia: «¡Baila con Alessio!» Alessio C.: «Lavinia, ¿tengo que hacer que todo salga bien?»