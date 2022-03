Hombres y mujeres: la opinión de Shea en el episodio 3/11/22

Por supuesto yo bloques Niños pequeños pasando el rato elio No salen bien, de un episodio hombres y mujeres hoy eh. Y decir que la aportación (normalmente preciosa) que hacen a la causa ni siquiera se ha hecho Armando Encarnado o Biagio de MaroLos otros hicieron un buen trabajo incluso sin las 90 piezas.

Empecemos con estos tres genios que salieron con ellos Daniela ManganaroY el Massimo Nicolás Y el Birpaolo. Que sea pesado, como reclamaste hoy Tina CibulariDefinitivamente no lo dudo (aunque sea en un estudio donde la competencia mola) gemma galgani Y el Ida Plátano Cualquier otra dama me parece un sano andar, en fin…). Pero estos tres definitivamente eran más superhéroes que ella, vamos.

Primer punto, explícame el significado de «yo soy el numero a Daniela No se lo doy, pero si me lo das entre comillas, me lavo las manos. si ella me lo da yo lo quiero«.Pero, ¿qué tipo de pensamiento es ese, por favor? Si te gusta el número, puedes dárselo a ella también, sin esperar a dar el primer paso y luego cubrirte el trasero en caso de que quieras dirigirte a ella diciendo»¡Eh, pero no le dejé mi número de teléfono!Y si no te gusta, no le quites el número, aunque te lo dé, no peinarás las muñecas ahí en medio.

El segundo punto, ¿usted cambia a hacer números si no quiere saber de los demás y/o ya está demasiado ocupado escuchando a otras personas? Cosas que siento hoy como simpatía como nunca antes con ese boracci della redazionelosa Que hay que montar un tranvía para esa gente que no sabe ni lo que quiere de la vida. A los cincuenta. Pero, ¿cómo se hizo? ¡Ven aquí!

Tercer punto, señor. Al ver que el italiano promedio carece terriblemente de personalidad todos los días, no hay necesidad de televisión. Pero la televisión amplifica el ‘ste figurammmmè Enorme, si cabe. Y si el ensombrecimiento es algo patógeno en la vida cotidiana, ¿cuánto más puede serlo en un contexto como contexto? hombres y mujeres?

Todos, incluyéndome a mí, hemos tenido noticias de alguien por un tiempo, tal vez coqueteamos con nosotros, a veces pasamos el rato con él y luego lo vemos desaparecer en el aire. Desapareció por completo. Escaneo de radar sin explicación a medias. Algunos están decepcionados porque pensaron que ahora mismo podría nacer algo con las alcachofas. Por lo general, respiro un suspiro de alivio en su lugar. Porque -si lo fueran- sería mejor que nos ahorraran el trabajo de deducirlo y exponerlo directamente. Ahorre todo el tiempo, e stigrancaz *i al final.

Dije que las sombras son realmente patéticas en la vida cotidiana. Porque basta con dibujar un mínimo de la palabra pal*e y simplemente decir «Mira, nada me hizo clic, pero muchas cosas buenas son todas iguales.Pero no, son tan cobardes que te banean en las redes sociales, te banean el whatsapp Están ocultando que los peores criminales están desaparecidos. Y es una foto que me da risa, tanto como tristeza (y sabiendo quienes éramos frente a nosotros por cierto). Pero la idea de aparecer en un programa de televisión requería verdadero talento, eh.

Una táctica de invisibilidad, que aplicarás frente a las cámaras.

Con las personas, tienes que volver a verlas en ese estudio de todos modos la semana siguiente.

fue volando.

Para complementar la imagen de la flexibilidad masculina de hoy, piénsalo Mateo Ranieri. quien me pareció por un momento tomar su mano su vida Su curso sin dar la vuelta como de costumbre como un pedal de Reina MaríaEn cambio, nada. Fue un gran error, nada más.

Quiero decir, salió con ese bombón valeriaEn el estudio, tenía una sonrisa loca, limitando apenas su vergüenza. Pero tan pronto como el locutor anunció un regreso federica arversano inmediatamente aliviado. Un rostro serio, dolor que incluso brota de los puntos negros, un discurso pronunciado con un horror palpable al ver un zapato golpeando su frente. «No te he extrañado mucho en estas dos semanas.“Díselo antes de que se vaya del estudio”.Cuando salió estaba más preocupada porque sabía que estaba discutiendo con ella que quería verlaAñadido poco después.

Porque el tronista tuvo todo el tiempo para madurar, en esas dos semanas, y eso no pareció dar un giro. Pero esta vez también terminó haciendo que el rencor de los demás superara sus intenciones, así que salió a buscarlo. federica entre bastidores. cosas que incluso Luca Salatino Hoy estaba sobre mi espalda, y no dejaba de recordarle que hiciera lo que quisiera, sin dejarse conmover por la pena, pero era una pérdida de esfuerzo.

Y si definitivamente se puede apreciar ser bueno, este es solo un momento hasta que termines siendo un estúpido.

Video del episodio: apuesta completa – Matteo y Valeria: ¡Qué pecho! – Afuera para Matteo y Valeria – Matteo y Valeria: comentario externo – Matteo: «No extrañé a Federica…» – la decepción de daniela – Dos bicicletas nuevas para Daniela – María: «Mateo, ¿quieres volver a ver a Federica?» – Exterior por Luca y Lily – Luca: «Soraia, acepto cuando tengo ganas…»

Vídeos inéditos: Con Luca después del episodio!