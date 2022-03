Hombres y mujeres: la opinión de Shea en el episodio 22/3/16

Alcanzando los picos del icono que se nos ha dado Marcelo Mesina Prácticamente imposible, pero esto Alejandro Vicenanza Toma el camino correcto con seguridad. Después de la ridícula defensa de Armando Encarnado ¿Quién nos sirvió ayer? María de Filippipor fin alguien que resalta rasgos y enfatiza lo siempre inapropiado que es.

No solo porque siempre pone el pico en los discursos que no le importan (¿te fijaste que tiene un micrófono para los ‘héroes’ del episodio, Arc, a pesar de que no ha sido protagonista en papel desde ’15-18?’). No solo porque tiene el coraje bárbaro de señalar con el dedo a otros, mientras que en los últimos años ha hecho un trabajo mucho peor que el que hizo, desde el púlpito que hizo para él. Reina María – condena ahora. Y no solo porque llamó a los otros caballeros a ‘aprender a ser un hombre«, cuando el primero dista mucho de serlo. Pero también y sobre todo porque»¡Quizás es hora de irse! Llevo aquí un mes y nunca te había visto con una mujer….” Alguien tenía que decir, eccccccavolo.

Hay personas que desaparecen de la noche a la mañana si no tienen conocidos actuales. Y hay gente que es sGomBarsa Misteriosamente incluso cuando lo frecuentaba (intercom a marika gerachi Para confirmacion). Pero pregúntate qué santos En el paraíso ai elio Posee Armando Seguir quedándome ahí aunque ya no salga con Biagio de Maro Puede que me parezca superfluo, después del episodio de ayer, ¿no crees?

Siempre y cuando el ingrediente refrigerante como Armando Acamparé tranquilo en esos lugares, les estaré eternamente agradecido a cada uno de ellos. Alejandro Él le gritará».Pero ¿por qué debería hablar con él? ¿esto es? ¿Por qué debería hablar con él si está frente a él? Ida? ¡Quédate donde estás, payaso! ¡Bufón!«.

Pero lo peor de toda esta situación sigue siendo Ida Plátano. vamos a darnos cuenta asi Gianni Spetti, durante muchos años su cuidador para identificación personal se ha vuelto crítico con ella, lo que significa que ahora es completamente insostenible. repetí, con ese típico tono gruñón de las madres valientes hombres y mujeresElla no necesita ser protegida por nadie, pero quién sabe cómo no detuvo sus ataques espurios. pequeño amigo Medio hermano (cit) Lo ha estado haciendo durante semanas por la persona que, en teoría, debería importarle.

en lugar de preguntar Alejandro «¿Qué harías conmigo si tuvieras este tipo de pensamientos sobre mí?«¿Por qué no se pregunta qué es el astracus* o sale y lo hace con alguien a quien conoce desde hace 4 semanas y con quien se pelea desde hace 5 semanas? Una mierda de veinte episodios que nos cuenta lo diferentes que son sus vidas, en en términos de sueños y prioridades.¿Para qué insistir si no es por favor?Tal vez tengo una respuesta…

Eccchepppal*, y cada semana un problema, cada semana un drama, cada semana una nueva excusa para secar las lágrimas. Afortunadamente lo pensó Tina Cibulari A destacar todos esos problemas organizativos de los que ahora presumes para no perderte el Brescia -Milán no estaba en ese momento- Ricardo Guarnieri, que también se realizó a 800 km de distancia en medio de la noche. no de repente»Me toma días organizarme«. cierto.

Sin olvidar que quería pasar Alejandro Como a quien sólo le interesa llevarla a la cama, cuando ricardo Hice hincapié en la vida exactamente por la razón opuesta. Sin molestarse en disminuir su masculinidad en la cosmovisión, y mucho menos eso. El honor solo debe preservarse cuando se trata de eso, por supuesto. Trofeo Most Wanted (cit) de hombres y mujeres.

Nota 1. ¡Qué Sara Zelle quien – cual Luigi No importa mucho, yo también lo creo. Pero este hombre fue entregado a Florencia y, a pesar de que ella le había advertido que estaba con su madre en la sala de emergencias, ella lo entendió mal.

Ya que el gesto que hubiera parecido aparentemente simpático, resulta que no lo es, si todo el tiempo en lugar de comprender el estado de ánimo de la otra persona y acercarse a él en secreto, se le acusa de no sonreír y de que mira de vez en cuando a la teléfono celular, incluso Conociendo a su madre, estaba solo en casa después de una enfermedad. Fue él quien decidió ir a verla de todos modos, aunque la situación era completamente inadecuada para la primera caminata. Y él siempre es el que dijo que sería suficiente.Incluso solo una taza de café juntos“.haz que lo pesen.”No estoy muy contento con esta reunión.Descubrí que no solo era egoísta, sino completamente de mal gusto.

Salmo 2. Quería mandar un abrazo a este pobre hombre sergiosiempre fallando en hacer una pregunta que cualquiera haría, mirando hombres y mujeres. preguntar»¿Cuánto les pagan?“Es legítimo frente a personas como encarnado Y el árbol de plátano que han residido durante cinco años en elio o la Galgani Estoy en Turín ahora para tomar boletos, no voy a volver. palmadita en la espalda un Daniela ManganaroSin embargo, para negar ser una actriz paga, nos regaló hasta el día de hoy un drama que extraño en el teatro. Realmente genial.

Salmo 3. Pero gemma galgani ¿Reducido a exponerse demasiado a los caballeros para lograr algunos disparos juntos? Ella no está soplando su buen aire últimamente. Y los tiempos en los que acaparaba grabaciones enteras empiezan a ser un recuerdo lejano…

