Hombres y mujeres, el mal mal que la degolló: la terrible noticia hace un tiempo

Federica Arsano, 28, Tronesta de hombres y mujeres, habló sobre las dificultades psicológicas que surgieron después del parto.

A lo largo de las versiones anteriores de hombres y mujeres Los espectadores tuvieron la oportunidad de relacionarse con muchos de los personajes que escribieron la historia del programa. Muchos fanáticos del programa esperan que también lo sea. nuevo tronista Puede labrarse un espacio importante dentro de la U&D. La seguridad también importa federica arversano28 años, de Caserta (concretamente de Santa Maria Capua Vetere, editora) y ex prometido de Mateo RanieriAsí como madre de un niño de dos años nacido de una relación anterior. Seguir a Federica Aversano también está aprobado por su perfil de Instagram, donde puede contar Más de 100.000 seguidores.

Federica Aversano tiene mucho apoyo y ya hay muchos pretendientes para la tronista. Sin embargo, en el último número de Men and Women Magazine, la joven de 28 años también quiso hablar de ella. Un momento muy complicado en su vida.donde solo podía ver negro.

Psicoterapia Salvada Federica Arversano: Su Confesión

«he sufrido de Depresión posparto y ataques de pánico Bloquean los sentimientos».admitió Federica Aversano, quien luego detalló cómo el curso correcto de psicoterapia puede ayudar a salir de las dificultades.

«Me embarqué en el camino de la psicoterapia que me ha ayudado mucho. La psicoterapia me salvó Fue el punto de inflexión en mi vida. – dijo Troonesta a la revista Men’s and Women’s – He aprendido esta ansiedad si no la conoces la ves como un enemigo, En cambio, tienes que entender que ella es tu amiga.Es como si te estuviera advirtiendo que algo anda mal. La solución es posible, pero solo con la ayuda de un especialista”.

Luego, el tronista explicó cómo la ansiedad es algo que no desaparece por completo, Pero a la larga se puede manejar Lo que casi la convirtió en una aliada: para ella, de hecho, todo cambió cuando empezó a ver la ansiedad como una amiga.

«¿Ricardo Guarnieri? Bonito pero…»

Durante la entrevista con Men and Women Magazine, la joven de 28 años también habló al respecto. Ricardo Guarnieriquien mostró algún interés en él. «Es lindo, pero no es para mí. Soy una persona decidida y creo que quiere muchas afirmaciones.Federica Arversano dijo.

Por último, un repaso a su experiencia como tronista: “Me doy algo de tiempo. Es una experiencia que vivo plenamente, y que utilizo introspectivamente -sus palabras- Me doy cuenta de que tengo límites y dificultades que superar. me gustan algunos Espero que me permitan desbloquear, como me gustaría hacer con ellos”.