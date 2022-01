Hombres y mujeres, drama Covid de pareja: ‘No podemos hacerlo, es feo’

Hombres y mujeres, drama de pareja Covid: ‘No podemos hacerlo, es feo’. La amarga confesión ahuyenta a todos los fans que siempre los siguen

Como miles de italianos, esta no era una celebración ordinaria para ellos porque tenían que compartir su fuerza con enfermedad del coronavirusInvitado no deseado. Saber que está en buena compañía no los consuela porque es una de las parejas y seguidores más queridos. hombres y mujeres Tenía otros proyectos en mente.

ellos son Lorenzo Ricciardi y Claudia Dionigi, entre los pocos en las últimas ediciones de programas de citas María de Filippi Para poder soportar el desgaste del tiempo. Tunesta Milano y el pretendiente rumano han sido una pareja estable desde el lanzamiento del programa 2018-2019, han estado viviendo juntos durante algún tiempo en Milán y comparten todo.

Pero ahora se ven obligados a permanecer aislados del mundo y de sí mismos. Como dijeron a través de las redes sociales, El resultado de la prueba de Lorenzo fue positivo Incluso si estaba bien, mientras que la mancha de Claudia dio un resultado negativo. Y así, incluso si viven en el mismo apartamento, deben mantenerse alejados de ellos.

Hombres y mujeres, drama de pareja covid: palabras amargas que hacen pensar a los fanáticos

Ponlos a la larga a prueba porque están acostumbrados a pasar mucho tiempo juntos y ahora tienen que hacer la virtud de la necesidad. y luego Claudia se va, diciendo que usar una máscara todo el día, incluso en casa, es cada vez más pesado. Pero lo que más extraña es su incapacidad para estar con su novio, sus abrazos y su simpatía.

También te puede interesar >>> GF Vip 6, Drama no contado: ‘Me pusieron en una categoría especial’

«Estoy muy conmovido por la situación, pero pasará. Pero es mi situación a ** a», explica, esperando que todo termine lo antes posible. Sin embargo, al mismo tiempo, indicó que Lorenzo está bien y ahora están esperando su recuperación y el próximo hisopo de control da resultado negativo.

También comparte pensamientos un ex tronista que admite que rompió esa postura. Ambos tienen vida pública y privada que llevar a cabo, compromisos laborales y de ocio, mientras que ahora tienen que postergarlo todo. Pero pasará.