Historial de contracción, progreso de transmisión | se acaban las horas de tv

Twitch es una de las plataformas más seguidas del mundo, si no la que encabeza la lista. La Reina del Streaming ha acumulado una cantidad casi inimaginable de tiempo de visualización, según el informe mensual State of Streaming.

StreamElements y Rainmaker.gg destacan cómo el total de horas de imágenes registradas por Twitch en el mes de octubre de 2022 alcanzó cifras inimaginables en todo el mundo. Además, esta cifra es muy cercana a la registrada en enero de este año, que superó los dos mil millones de horas.

Casi como enero

En octubre, la cantidad de horas de visualización de transmisión registradas fue muy alta y casi alcanzó la cantidad de horas en enero. Manera efectiva, 1.800 millones de horas registradasque es un número exorbitante si se tiene en cuenta, sin embargo, que el área de influencia de Twitch no incluye diferentes tipos de personas.

Además, Twitch es una plataforma para una audiencia diversa, de hecho No incluye juegos en vivo o actuaciones relacionadas con videojuegos de ninguna manera.No importa cuán popular sea esto. Así, la categoría que encabeza la lista, la que tiene más horas totales vistas que las demás, no está relacionada con los videojuegos, de los cuales encontramos uno en particular solo en segundo lugar.

Las categorías más populares

En primer lugar, de hecho, encontramos simplemente charlandoQue incluye Varios programas de entrevistas presentados por diferentes canales en Twitch. De hecho, esta parece ser la categoría más apreciada por los usuarios, con 239 millones de horas de visualización, aunque sufrió un ligero descenso respecto al mes anterior.

En segundo lugar, con un incremento del 41%, encontramos los canales dedicados a ello League of Legends, el famoso juego MOBA que muchos conocen. Desde streamers que muestran sus juegos en vivo hasta consejos sobre cómo mejorar el rendimiento de sus juegos, la liga ocupa el segundo lugar, con 157 millones de horas vistas.

¿Puede cambiar el orden?

Todos los canales que hay que seguir hasta la décima posición en la que nos encontramos Mundo de Warcraftdedicado a los videojuegos. De fifa23que subió en el ranking un 84% hasta el séptimo puesto, con 60 millones de visualizaciones, en juego GTA V Que, con un ligero descenso, ocupa el cuarto lugar con 94 millones de fotos, el ranking podría cambiar en el futuro.

De hecho, muchos están esperando la nueva expansión de World of Warcraft, que está prevista para 29 de noviembre de 2022, lo que puede cambiar el destino del acuerdo. Es posible que WoW no alcance el primer lugar, pero puede superar a algunos juegos en las posiciones más bajas.