Historia de ortopedista y ex empleado de Apss: «Por eso soy coleccionista de monedas» – Trento

Trento. ¿Por qué renuncié a S. Chiara y decidí trabajar como comerciante de divisas? Porque trabajar allí se ha vuelto insostenible para mí. Había un clima hostil. Y todos los que profesionalmente fueron capaces de ofrecer más exhibieron Osteopatía que hasta hace poco Trabajó en la autoridad sanitaria. Y que cubrirá las incautaciones en unos días. El primer punto de intervención para ortopedia y traumatología en Saint-Jean-de-Fassa. Él también, como el otro médico que habló con el periódico en los últimos días, prefiere permanecer en el anonimato. “Aunque estén en el ambiente -explica- saben muy bien quiénes son”.

Dice que se fue de S. Chiara porque había un clima hostil. ¿Por qué no llamó a sus superiores para denunciar la situación?

Hice esto. Pero fue el propio director del hospital quien se volvió hacia él y luego revirtió la situación y la puso más difícil. El problema es que las conductas de bullying de quienes llevan mucho tiempo en la empresa se dejan descontrolar, y por más que tenga una señal, en vez de solucionarlo, tiende a echarle leña al fuego y castigar a los que se quejan. . Luego se inició un proceso disciplinario en mi contra.

De ahí la elección de trabajar como vendedor de monedas..

exactamente. Ya había trabajado en turnos independientes tanto en S. Chiara como en Cavalese cuando todavía era un empleado de Apss. Turnos especiales sábado y domingo a diferente tarifa de la hora.

En la decisión por la que se asignaron los turnos de Madonna di Campiglio y Sin Jean de Fassa se habla de un total de 96 euros la hora. Entonces, ¿cuánto ganará por turno?

El turno que me dijeron sería de 10 horas, aproximadamente mil euros por turno total. Trabajaré casi todos los días desde el 27 de diciembre hasta el 9 de diciembre. Se ha comprobado que se pueden hacer un máximo de seis turnos consecutivos, por lo tanto tendría un descanso cada 6 días. También me ofrecieron unos turnos en febrero pero no acepté porque en ese caso no me garantizaban la casa de huéspedes donde podría dormir y sería muy difícil ir y venir.

Entonces, ¿la ganancia es mucho más alta que el salario de un empleado?

Absolutamente. Tres fines de semana de trabajo como trabajador independiente son suficientes para ganar el cheque de pago de un empleado, sin obtener un «recorte» en la disponibilidad, lo cual es detestable. Cobran 4€ la hora y te pueden llamar en cualquier momento. Prácticamente siempre estaba disponible lo cual era una trampa. Además, no tienes que lidiar con un entorno insalubre. Luego está el tema de la responsabilidad. Si trabajas como autónomo, respondes personalmente ante tu seguro en caso de reclamación, pero si sabes hacer tu trabajo, también sabes cómo protegerte. Desgraciadamente, la existencia de todos estos autónomos repercute negativamente en la calidad del servicio que presta al público porque aumenta lo que se denomina medicina defensiva.

Entonces, ¿cuánto ganará durante esta temporada navideña?

Calculé unos 10 mil euros. Pero esta es una tarea que se emprende sobre todo por una causa económica.

¿Estará solo en el primer punto de intervención?

Por lo general, tengo un técnico de rayos X y una enfermera conmigo. Falta el radiólogo que reportó las tomografías y por lo tanto tengo que ver las fotos primero, es cierto que todos los días tengo que lidiar con fracturas o problemas ortopédicos, pero de todos modos no soy radiólogo.

¿Crees que puedas volver a trabajar en Aps algún día?

En S. Chiara aunque me pongan un cuchillo en la garganta. Tendrán que cambiar muchas cosas. Hay personas en altos cargos que han hecho que ciertos comportamientos sean «normales». En el exterior, donde trabajé, existen organismos que protegen el comportamiento interno de los empleados.

¿Hay un comité anti-mobbing aquí también?

Cuando me dirigí al comité fue como gritarle a un río caudaloso. Cuando informé de lo que me estaba pasando, no pasó nada.

¿No le sorprendió lo que pasó en el departamento de ginecología, que ahora está siendo investigado por el poder judicial?

Cuándo caso Badri«Simplemente renuncié, por lo que fue muy fuerte para mí emocionalmente. Solo pasé por lo que ella pasó porque tenía más años de experiencia detrás de mí y, por lo tanto, era más fuerte. Sin embargo, en los últimos meses he llegado a trabajar con un abogado que me ha estado siguiendo de manera práctica». Mi día. Trabajábamos cuatro en ortopedia pediátrica y al final no quedó nadie. Era la carrera de mis sueños, un trabajo que amaba, pero era imposible hacerlo allí Ahora confío en una práctica privada fuera del círculo de acuerdo privado y trabajo en Bolzano y Emilia-Romaña.