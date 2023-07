Herpes en verano, qué hacer y qué evitar: cómo proteger los labios y la piel

Si sufres de herpes en los labios, el sol no es un aliado adecuado: qué reglas hay que observar en verano para evitar daños mayores.

Los peligros de una exposición solar incorrecta es un tema del que escuchamos mucho. Por un lado, si por un lado la estrella más cercana a la Tierra es portadora de algunos beneficios para la salud (vitamina D, aumento de serotonina, desintoxicación), por otro lado, los posibles problemas que puede causar con la piel son conocido por ser todo ‘excepto descuidado’. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que las quemaduras, erupciones, etc. No son los únicos peligros que se producen si no se toman precauciones durante la exposición: Incluso en el caso de herpes labial, debe tener mucho cuidado.

Las personas que son susceptibles a esta infección deben evitar la luz solar.. Según la Organización Mundial de la Salud, la HSV-1 o virus del herpes simple Su causa afecta al 67% de la población mundial menor de 50 años. Bajo la influencia de los rayos ultravioleta, puede reactivar o dañar aún más la parte afectada de la piel.. Está claro que en verano no es fácil protegerse del sol: ¿cómo se actúa entonces?

El herpes labial, cuidado con el sol: Reglas de reducción de daños durante el verano

Como el estrés, los desequilibrios hormonales y otros factores malignos también La sobreexposición al sol puede desencadenar de nuevo el virus latente. Este último, de hecho, no desaparece de forma permanente y tiende a reaparecer cada vez que el cuerpo se debilita. Largas horas en la playa, en la piscina o en la montaña sin la protección adecuada pueden generar estrés oxidativo y bajar el sistema inmunológico, que es una condición ideal. Reaparecen los herpes labiales.

Si durante el periodo estival ya es imposible evitar exponerse a los rayos, intenta siempre hacerlo El sol no incide directamente sobre la zona afectadaRecuerde siempre usar un sombrero y aplicar Palos de alta protección (Esp50+) Con un beneficioso sistema de filtros contra los rayos UVB y UVA que repelen el agua e hidratan profundamente la piel.

Si el herpes aún no se ha manifestado, estas medidas se recomiendan como medida preventiva. Por otro lado, si la enfermedad ya está en curso, es necesario tratarla según las indicaciones del médico. Por lo general, se utilizan para contrarrestar el virus. Cremas antivirales Nacido en Gel de cloruro de aluminio Para contener los síntomas típicos de esta infección como dolor y ardor.