Herencia, Rafaela «ve» 150 mil euros y llora: la reacción de Llorni

El joven siciliano, que llegó al último paso sin errores, rompió a llorar de estrés antes de dar la respuesta (incorrecta).

aún Rafaela Campeón heredado. En el episodio emitido ayer por la tarde (viernes 26 de abril) del programa Rai 1 Games, la competidora volvió a conquistar el título, derrotando a sus competidoras en los distintos partidos del programa. Su camino fue nada menos que excelente y llegó guillotina Con alas en los pies y un entusiasmo intenso, sin equivocarse ni una sola respuesta. Pero lamentablemente la pequeña de Messina no brilló en el último paso del concurso como en los anteriores, y al sonar la campana se convirtió en la heroína de una miniserie. Colapso emocional Esto generó algunos momentos incómodos en el estudio, que inmediatamente se resolvieron mediante una intervención. Marco Liorni.

L'Eredità, episodio del viernes 26 de abril: La heroína de Rafaela (otra vez).

Raffaella confirmó su título de campeona de L'Eredità con un pase nicolás En el partido de 100 segundos, mientras que en la trilogía, ambos superaron FranciscoEl competidor que acaparó los focos en las últimas semanas con Dos grandes victorias. Como era de esperar, el viaje a la guillotina del concursante siciliano fue notable, manteniendo intacta la cuantía del premio 150 mil euros Sin cometer un solo error. Pero cuando llegó el momento de dar la respuesta exacta a la final, las cosas avanzaron rápidamente. Él cae.

Rafaela tuvo que conectar las cinco palabras: poner, compartir, pocos, vender, gestionar. Antes de que se le acabara el tiempo para encontrar la respuesta y escribirla en la tarjeta, tuvo un momento de alivio. Frustración en efecto Él rompió a llorar. El primer plano del director inmortalizó las lágrimas que corrían por su rostro, y se ve que Lloreni también notó su momento de dificultad, pero se limitó a sonreírle para animarla porque no podía -por reglamento- hablar con ella en ese momento. en el juego.

Las lágrimas de Rafaela y la (tierna) reacción de Llorni.

Rafaella eligió el término «precio«, y tan pronto como escribió la palabra pudo explicar por qué lágrimas. La niña reveló que estaba confundida porque no podía decidirse entre dos soluciones: “Seguí un hilo lógico, tenía más palabras y elegí una en lugar de la otra”, le dijo a Lloren, agregando que el término finalmente lo descartó. fue costo. El presentador inmediatamente la tranquilizó, declarando que la última palabra no era la palabra ganadora. Entonces Rafaela, aún hablando entre sollozos, admitió: “Al principio dije que dejé la ansiedad a un lado pero en realidad ahora me siento ansiosa y también me da pena porque sé que tal vez me equivoqué en la respuesta”. Conmovida por el espectáculo, Llorne ofreció palabras de aliento y envió un pañuelo (de una mujer del público) para que la competidora se secara las lágrimas. Luego con Dulzura y simpatíael anunció La solución de la guillotina fue el «ajuste de cuentas».pero en ese momento Rafaela ya se había recuperado del momento de frustración y saludó a todos con una sonrisa, confiada en poder relanzar el ataque al premio en metálico en uno de los siguientes episodios.

Lágrimas del joven jugador el legadoPor supuesto, no pasó desapercibido. XMuchos usuarios comentaron sobre el incidente. Hay quienes ponen un límiteExcesiva emocionalidad La muchacha le aconseja que esté más tranquila: “Dios mío, Rafaela, eres tan joven y tierna, así que no tengo ganas de criticarte pero ven menos, que si no no llegas a los treinta”. Otro usuario comentó: «Hoy no quiero ser Marco Llorni quien tenga que decepcionar a este muy lindo competidor». Aunque hubo algo de sarcasmo, la mayoría de las reacciones en Internet fueron de solidaridad con la niña: “Pobrecita, la presión psicológica le jugó una mala pasada”, “El estrés la está matando” y “Estaba convencida”. «Ella ganó, qué broma».

